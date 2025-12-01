मालवणीतील काँक्रिटिकरणामुळे बेस्ट बस सेवा खंडित; हजारो प्रवाशांची गैरसोय
मालवणीतील काँक्रीटीकरणामुळे बेस्ट सेवा खंडित!
हजारो प्रवाशांना फटका; गायकवाडनगरपर्यंतच धावणार
मालाड, ता. २५ (बातमीदार) ः मालवणी गेट क्रमांक ८ येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाच्या कामामुळे बेस्ट बस सेवेला मोठा फटका बसत आहे. म्हाडा ते अंबोजवाडीपर्यंत जाणाऱ्या बससेवा तात्पुरत्या थांबवण्यात आल्या आहेत. पालिकेने रस्ते खोदकाम सुरू केल्याने बेस्ट बस आता गायकवाडनगरपर्यंतच धावणार असल्याची माहिती बेस्टने दिली आहे.
सध्या ४५६ आणि २७३ क्रमांकाच्या बेस्ट बसचा शेवटचा थांबा म्हाडा वसाहतीजवळ अंबोजवाडी प्रवेशद्वारापासून काही अंतरावर हलवण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे हजारो रहिवाशांना दीड ते दोन किलोमीटर पायी प्रवास करावा लागत असून, दैनंदिन प्रवास करणाऱ्या नोकरदार, फेरीवाले, विद्यार्थी आणि चाकरमान्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.
स्थानिक प्रवाशांच्या मते, बेस्टने गायकवाडनगरहून थेट अंबोजवाडीपर्यंत सेवा वाढवून मोठा दिलासा दिला होता. मात्र अचानकपणे सेवा बंद केल्याने प्रवाशांना पूर्वसूचना मिळालीच नाही. बस आगारात पोहोचल्यावरच सेवा खंडित झाल्याचे कळले. सेवा नेमकी कधीपर्यंत बंद राहील आणि पुन्हा कधी सुरू होईल, याबाबत बेस्टकडून किंवा पालिकेकडून कोणतीही अधिकृत माहिती उपलब्ध नाही, अशी प्रवाशांनी तक्रार दिली. पालिका आणि बेस्ट प्रशासनाने तातडीने मार्ग काढून बससेवा पूर्ववत करावी, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांनी केली आहे.
प्रवाशांचे म्हणणे काय?
अंबोजवाडी येथील रहिवासी सोमा बाबू डे म्हणाले, की आम्ही अंबोजवाडीच्या शेवटच्या टोकावर राहतो. दररोज मालाडला ये-जा करण्यासाठी बेस्टवर अवलंबून असतो. आता पायपीट करावी लागणार असून, वेळ आणि त्रास दोन्ही वाढले आहेत. विद्यार्थिनी ईशा सय्यद म्हणाली, की ४५६ क्रमांकाच्या बेस्टने मी दररोज गोरेगावला महाविद्यालयात जात होते. सोयीचे आणि परवडणारे होते. आता वाहतूक कोंडीत वेळ वाया जाणार. परीक्षा जवळ आल्या असताना हे काम सुरू करणे चुकीचे असल्याचे तिने सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.