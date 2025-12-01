जाहिरात फलकांवरील कारवाई वादात
जाहिरात फलकांवरील कारवाई वादात
तुर्भे विभाग कार्यालयावर दुजाभावचा आरोप
तुर्भे, ता. १ (बातमीदार) : निवडणुका जवळ येऊ लागल्या आहेत, तसे राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. अनेक राजकीय पक्षांनी मतदारांना खूश करण्याकरिता विविध उपक्रम राबवायला सुरुवात केली आहे. या उपक्रमांची जाहिरातबाजी सुरू आहे, पण तुर्भे विभाग कार्यालयाकडून बेकायदा जाहिरात फलकांवरील कारवाईत दुजाभाव केला जात असून, विभाग अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता तो झाला नाही.
राजकीय, सामाजिक कार्यकर्ते पदाधिकाऱ्यांचे वाढदिवसाचे, लग्नाचे, पक्षप्रवेशाचे, कार्यकर्ता मेळाव्याचे तसेच अन्य प्रकारचे जाहिरात फलक फुकटात लावण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, झाडांवरती जाहिरात फलक लावण्यास कायद्याने मनाई असताना तुर्भे परिसरातील वृक्षांना जाहिराती लावण्यात आल्या आहेत. तसेच महापालिकेमध्ये सध्या प्रशासकीय राजवट असल्याने प्रशासनाकडून आवश्यक विकासकामे केली जात आहेत, मात्र या कामाचे श्रेय लाटण्यासाठी राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी कामे सुरू होण्याच्या अगोदर उद्घाटनाचे फलक लावून कामांचे श्रेय लाटत आहेत, असा अपप्रचार करत आहेत. तुर्भे गावामध्ये रस्त्याच्या कामाचे फलक काही राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांकडून लावण्यात आले होते. तसेच संविधान दिनाच्या आडून काही राजकीय पक्षांकडून नगरसेवक निवडणुकीसाठी इच्छुक उमेदवारांची जाहिरात केली जात आहे, पण वाढदिवसाचे फलक काढण्यात आले आहेत, मात्र संविधानदिनाचे लावलेले बेकायदा फलक अद्याप काढण्यात आले नाहीत. त्यामुळे अशा जाहिरात फलकांवर त्वरित कारवाई केली जावी, अशी मागणी स्थानिकांकडून केली जात आहे.
