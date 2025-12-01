बंडखोर उमेदवारांचे बॅनर फाडले
ठाकरे गटाच्या आठ जणांचे भाजपला समर्थन; शिवसैनिक आक्रमक
बदलापूर, ता. १ (बातमीदार) : बदलापूर नगर परिषद निवडणुकीच्या तोंडावर ठाकरे गटात मोठा राजकीय भूकंप झाला आहे. ठाकरे गटाच्या तब्बल आठ उमेदवारांनी थेट भाजपला पाठिंबा जाहीर करत पक्षशिस्त धुळीस मिळवली आहे. यामुळे ठाकरे गटाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून, शहरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
ठाकरे गटाच्या सात उमेदवारांनी सर्वप्रथम भाजपच्या नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार रुचिता घोरपडे यांना पाठिंबा जाहीर केला. त्यानंतर सोमवारी (ता. १) सकाळी प्रभाग क्रमांक एकमधील उमेदवार अक्षय वझे यांनीही भाजपला समर्थन दिले. या बंडखोरीमुळे संतप्त झालेल्या शिवसैनिकांनी तत्काळ कारवाई करत उमेदवार कविता अभिजित सकट आणि वैभव सदाफुले यांच्या कार्यालयावर तोडफोड केली आणि त्यांचे बॅनर फाडून तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
कविता सकट, मंगेश इंगळे, रुपेश साळवी, प्रफुल्ल कांबळे, सुरेश शिंदे, वैभव सदाफुले या उमेदवारांनी पक्षाच्या सभांना दुरावा आणि पुरेसा पाठिंबा मिळत नसल्याने हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे, तर या बंडखोरीनंतर ठाकरे गटाचे शहरप्रमुख किशोर पाटील यांनी कठोर भूमिका घेतली आहे. त्यांनी पक्षाचे कार्यकर्ते आणि मतदारांना ठाकरे गटातील या उमेदवारांचा प्रचार करू नये तसेच मतदारांनीही या उमेदवारांना मतदान करू नये, असे स्पष्ट आवाहन शहरप्रमुख किशोर पाटील यांनी केले आहे. या जाहीर बहिष्कारामुळे बदलापूरच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ झाली असून, निवडणूक वातावरण चांगलेच तापले आहे.
फसवून पाठिंब्यासाठी सोबत नेले
बंडखोर उमेदवारांपैकी प्रफुल्ल कांबळे यांनी मात्र वेगळीच प्रतिक्रिया दिली आहे. भाजपच्या नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवारांना पाठिंबा देण्यासाठी मला फसवून घेण्यात आले, असा आरोप त्यांनी केला आहे. पाठिंब्यासाठीच्या पत्रकार परिषदेला जाण्यापूर्वी, आपल्याला याबद्दल काहीच माहिती नव्हती आणि फसवून त्या ठिकाणी नेऊन पाठिंबा देण्यासाठी सांगण्यात आले, असे कांबळे यांनी सांगितले.
