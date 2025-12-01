विद्या प्रसारक मंडळाच्या ९० वर्षांच्या गौरवशाली प्रवासाचे भव्य सोहळा साजरा..
विद्या प्रसारक मंडळाचा गौरवशाली सोहळा
९० वर्षे पूर्ण झाल्यायनिमित्त विशेष कार्यक्रम
ठाणे, ता. १ (बातमीदार) : विद्या प्रसारक मंडळाच्या ९० वर्षांच्या गौरवशाली प्रवासानिमित्त रविवारी (ता. ३०) ठाण्यात सांस्कृतिक कार्यक्रम मोठ्या उत्साहात पार पडला. जोशी बेडेकर महाविद्यालयातील विद्यार्थिनी निधी खाडीलकर यांनी सरस्वती वंदना सादर करून सुरुवात केली. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन राजेंद्र पाटणकर यांनी प्रभावीपणे केले.
या कार्यक्रमात लोक शिक्षणापर्यंत पोहोचू शकत नसतील, तर शिक्षण लोकांपर्यंत पोहोचवू, या तत्त्वज्ञानावर आधारित मंडळाच्या ९० वर्षांच्या शिक्षण, सामाजिक व सांस्कृतिक योगदानावर माहितीपट सादर करण्यात आला. माहितीपटातून विद्या प्रसारक मंडळाची स्थापना, त्याचा सामाजिक व शैक्षणिक प्रभाव आणि शिक्षण विस्तारातील भूमिका प्रभावीपणे दाखवण्यात आली. या वेळी प्रख्यात गायक ओंकार दादरकर यांनी तबला वादक रोहित देव, हार्मोनियम वादक अनंत जोशी व पखवाज वादक प्रथमेश तारळकर यांच्या सोबत राग शंकरच्या तीन बंदिशी सादर केल्या. त्यानंतर पंडित राकेश चौरसिया यांच्या बासरीचे सूर आणि पंडित मुकुंदराज देव यांच्या तबल्याच्या तालांनी संध्याकाळ अधिक संस्मरणीय बनवली.
विद्या प्रसारक मंडळाच्या शाळा आणि महाविद्यालयांचे प्राचार्य, शिक्षक, कर्मचारी व विद्यार्थी उत्साहाने उपस्थित होते. जवळपास एक हजार प्रेक्षकांची याप्रसंगी उपस्थिती होती. गोठ्यातून सुरू झालेल्या संस्थेचे कार्यक्षेत्र आता लंडनपर्यंत विस्तारले असून, अतुल्य इनक्लुसिव्ह सेलमुळे दिव्यांग विद्यार्थ्यांना विशेष मार्गदर्शन व सहाय्य मिळत आहे. या पुढील काळात अशा प्रकारचे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करण्याचा मानस या वेळी डॉ. महेश बेडेकर यांनी बोलून दाखवला.
