धनगर समाजाचा निर्धार
आरक्षणासाठी धनगर समाज एल्गार
२१ जानेवारीला आझाद मैदानात आंदोलन
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १ : धनगर समाजाच्या अनुसूचित जमाती (एस.टी.) आरक्षणाची तत्काळ अंमलबजावणी व्हावी यासाठी आंदोलन अधिक तापत चालले आहे. संविधानाच्या क्रमांक ३६ नुसार आरक्षणाचा स्पष्ट हक्क असतानाही, गेल्या अनेक दशकांपासून धनगर समाज शासनाच्या अन्यायकारक वागणुकीमुळे हक्कापासून वंचित आहे. यासाठी २१ जानेवारीला मुंबईतील आझाद मैदानात आंदोलन छेडण्यात येणार असून, आरक्षणाची ‘आझादी’ मिळेपर्यंत लढा सुरूच ठेवण्याचा निर्धार धनगर आरक्षण मुक्तिसंग्रामचे दीपक बोऱ्हाडे यांनी केला.
दीपक बोऱ्हाडे रविवारी (ता. १) ठाण्यात आले होते. जांभळी नाका येथील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्मारकाला वंदन करून त्यांनी समाजबांधवांशी संवाद साधला. या वेळी धनगर समाजाचे नेते महादेव अर्जुन, शंकर कोळेकर, मल्लिकार्जुन पुजारी, अॅड. नानासाहेब मोटे, अॅड. प्रकाश पुजारी, निहारिका कोंदले, दीपक देवकाते, राजेंद्र शेळके, राजू जांगळे, डॉ. अरुण गावडे, महेश गुंड, प्रसाद वारे यांच्यासह मोठ्या संख्येने समाजबांधव उपस्थित होते. धनगर प्रतिष्ठान यांच्या वतीने बैठकीचे नियोजन करण्यात आले होते.
संविधानानुसार ३६ क्रमांकावर धनगर समाजाला आरक्षण मंजूर असतानासुद्धा अनेक वर्षे आरक्षणापासून वंचित ठेवले गेले आहे. शेकडो आंदोलने, उपोषणे, हजारो बांधवांवर दाखल गुन्हे असे असतानाही लढा सुरू आहे. जालना येथे १६ दिवसांचे उपोषण प्रकृती बिघडल्याने स्थगित केले असले तरी आता हा लढा अधिक तीव्र झाला आहे, असे बोऱ्हाडे यांनी सांगितले. धनगर आरक्षण मुक्ती संग्राम लढा जालना येथून सुरू झाला असून, मुंबईतील आझाद मैदानात आरक्षणाची ‘आझादी’ मिळेपर्यंत हा लढा थांबणार नाही, त्यामुळे सर्व समाजबांधवांनी २१ जानेवारी आझाद मैदानात मोठ्या संख्येने उपस्थित राहाण्याचे आवाहन दीपक बोऱ्हाडे यांनी केले.
