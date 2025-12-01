एकाच पत्यावर २६८ मतदार
पनवेल पालिकेच्या प्रारूप मतदार यादीतील प्रकार
पनवेल ता. १ (बातमीदार)ः पनवेल महापालिकेच्या प्रारूप मतदार यादीतील विसंगतीमुळे तब्बल ५,१३७ हरकती दाखल आहेत. अशातच प्रभाग क्रमांक २ मधील तोंडरे गावात एकाच पत्त्यावर तब्बल २६८ मतदारांची नोंद असल्याने नव्याने वाद उद्भवण्याची शक्यता आहे. पनवेल महापालिकेच्या प्रभाग क्रमांक २ मधील तोंडरे गावात मतदार याद्यांत मोठा घोळ झाल्याचे समोर आले आहे. एका घराच्या पत्त्यावर तब्बल २६८ मतदारांची नोंद असल्याचे आढळून आले आहे. यामुळे मतदार याद्यांच्या अचूकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या संशयास्पद नोंदींवर चौकशीची गरज निर्माण झाली आहे. एका पत्त्यावर काही कुटुंबांची नोंद असणे स्वाभाविक असले, तरी २६८ मतदारांची नोंद अत्यंत संशयास्पद मानली जात आहे.
अतिरिक्त मनुष्यबळ तैनात
पनवेल, कळंबोली, तळोजा, कामोठे या परिसरातही विसंगतींचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात नोंदले गेले आहेत. प्रारूप मतदार यादीवर आजतागायत ५,१३७ हरकती दाखल झाल्या असून, त्यांचे निस्तारण युद्धपातळीवर सुरू आहे. प्रत्येक प्रभागासाठी एक उपायुक्त, अतिरिक्त मनुष्यबळ नेमण्यात आले असून, मतदार यादी पडताळणीचे काम सुरू असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त नानासाहेब कामठे यांनी सांगितले.
५,१३७ हरकती दाखल
मतदार पत्त्यांमध्ये विसंगती, नावांची पुनरावृत्ती आणि दुबार नोंदी यापूर्वीही पनवेल परिसरात आढळल्या आहेत.स्त्री-पुरुषांची एकसारखी नावेही या याद्यांत दिसून आली आहेत. पनवेल, कळंबोली, तळोजा, कामोठे या परिसरातही विसंगतींचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात नोंदले गेले आहेत. प्रारूप मतदार यादीवर आजतागायत ५,१३७ हरकती दाखल झाल्या असून, त्यांचे निस्तारण युद्धपातळीवर सुरू आहे.
