साहित्य संमेलनात वाचनालयांचा सन्मान करण्यात यावा
सरचिटणीस भिकू बारसकर यांची मागणी
कल्याण, ता. २ (वार्ताहर) : साहित्य संमेलनात महाराष्ट्रातील अग्रगण्य व वाचनसेवेशी नाळ घट्ट जुळलेली ग्रंथालये, ग्रंथालयांचे पदाधिकारी, ग्रंथपाल, ग्रंथसेविका यांचा सन्मान करण्यात यावा, अशी मागणी सार्वजनिक वाचनालयचे सरचिटणीस भिकू बारसकर यांनी केली आहे.
महाराष्ट्र ही साहित्यिकांची भूमी आहे. अनेक थोर साहित्यिक या महाराष्ट्राच्या कुशीतून घडले आहेत. म्हणूनच दरवर्षी वेगवेगळ्या ठिकाणी साहित्य संमेलनाचे आयोजन केले जाते. यामुळे गावोगावच्या नवोदित साहित्यिकांना व्यासपीठ उपलब्ध होते. लेखक आपली कलाकृती प्रकाशकांच्या माध्यमांतून प्रकाशित करीत असतात; परंतु प्रकाशित झालेले सर्वच साहित्य वाचकांपर्यंत पोहोचतेच असे नाही. अशा वाचकांसाठी सार्वजनिक ग्रंथालयाची द्वारे सदैव उघडी असतात. लेखकांची साहित्यकृती व वाचक यांना जोडणारा दुवा म्हणजेच ग्रंथालय आहे. महाराष्ट्रात १०० ते १५० वर्षांची वाचनपरंपरा जपणारी अनेक सार्वजनिक ग्रंथालये वाचनसेवांचे कार्य करीत असतात. साहित्य संमेलनात अशा ग्रंथालयांचा सहभाग होताना दिसत नाही. त्यामुळे साहित्य संमेलनात अशी ग्रंथालये, ग्रंथालयांचे पदाधिकारी, ग्रंथपाल, ग्रंथसेविक यांचा सन्मान करण्याची मागणी भिकू बारसकर यांनी केली आहे.
