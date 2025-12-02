शिवसेना-भाजप आमने-सामने
बस डेपो परिसरात शिवसेना-भाजपमध्ये राडा
कार्यकर्ते आमनेसामने; परिसरात पोलिस छावणीचे स्वरूप
बदलापूर, ता. २ (बातमीदार) : बदलापूर पश्चिम प्रभाग क्रमांक ६ मधील बस डेपो परिसरात मंगळवारी (ता. २) सकाळी शिवसेना (शिंदे गट) आणि भाजपच्या कार्यकर्त्यांमध्ये मोठा संघर्ष झाल्याची घटना घडली. मतदान प्रक्रियेदरम्यान मतदारांना प्रवृत्त करण्यावरून या संपूर्ण वादाची ठिणगी पडली.
भाजपचे उमेदवार किरण भोईर यांनी शिवसेना (शिंदे गट) उमेदवार राजेंद्र चव्हाण यांच्यावर आरोप केला की, महिला मतदार मतदानासाठी गेली असता, शिंदे गटातील पदाधिकाऱ्यांनी तिच्यावर मतदानासाठी प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केला. शिवसेना शिंदे गटाचे राम जगताप यांनी हे आरोप फेटाळून लावले. भाजपकडून बोगस मतदार आणले जात होते, त्याला विरोध केल्यावर आमच्या बूथवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न झाला, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. या आरोप-प्रत्यारोपातून दोन्ही गटांमध्ये जोरदार धक्काबुक्की झाली आणि त्याचे रूपांतर हाणामारीत झाले.
पोलिस प्रशासनाची कारवाई
घडलेल्या प्रकारानंतर बदलापूर पोलिस प्रशासनाने तत्काळ कारवाई करत दोन्ही गटातील संबंधित पदाधिकाऱ्यांना ताब्यात घेतले. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मोठी पोलिस कुमक घटनास्थळी दाखल झाली. यामुळे संपूर्ण परिसराला काही वेळासाठी पोलिस छावणीचे स्वरूप आले होते. सध्या याप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या वादामुळे निवडणूक प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर शहरात कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्याची चर्चा मतदारांमध्ये रंगू लागली आहे.
