ग्रामीणचे रस्ते दर्जेदार होणार
सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून दुरुस्तीला वेग
पनवेल, ता. २ (बातमीदार)ः तालुक्यातील ग्रामीण भागातील रस्त्यांची अवस्था बिकट झाली आहे. याच अनुषंगाने शेतकरी कामगार पक्षाकडून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे रस्ते दुरुस्तीसाठी पाठपुरावा केला होता. त्यानुसार महत्त्वाच्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीला तातडीने मंजुरी दिली आहे.
पनवेल तालुक्यातील अनेक गावांमधून रस्त्यांच्या खराब अवस्थेबाबत सातत्याने तक्रारी येत होत्या. खड्डेमय रस्त्यांमुळे विद्यार्थ्यांना शाळेत जाणे, शेतकऱ्यांना माल बाजारात नेणे तसेच दैनंदिन प्रवास करणाऱ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत होता. पावसाळ्यानंतर रस्त्यांची अवस्था आणखीच बिकट झाली होती. त्यामुळे शेतकरी कामगार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष अनिल ढवळे यांनी ग्रामीण रस्त्यांच्या दुरवस्थेबाबत पाठपुरावा केला होता. त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाने चिपळे, मोहो, विहिघर, शेडुंग, बेलवली आणि नेरे रस्त्याच्या दुरुस्तीली मंजुरी दिली आहे.
वाहतुकीचा वेग
पनवेल तालुक्यातील ग्रामीण जनतेला मोठा दिलासा मिळणार आहे. वाहतुकीचा वेग वाढेल, शेतमाल वाहतूक सुलभ होईल, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित प्रवासाची समस्या कमी होईल. त्यामुळे आगामी काही महिन्यांत रस्ते नव्या रूपात दिसतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.