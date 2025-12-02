रिपब्लिकन सेनेचे शिंदे गटाला पाठबळ
रिपब्लिकन सेनेचे शिंदे गटाला पाठबळ
तुर्भे (बातमीदार): स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांसाठी शिवसेना (एकनाथ शिंदे) गटाशी अधिकृत युतीची घोषणा केल्यानंतर नवी मुंबईत राजकीय हालचालींना गती मिळाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर रिपब्लिकन सेना महिला आघाडीच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी सोमवारी बेलापूर विधानसभा क्षेत्राचे जिल्हाप्रमुख किशोर पाटकर यांची सदिच्छा भेट घेतली. या भेटीत नवी मुंबई महिला जिल्हाध्यक्ष रेखा इंगले, जिल्हा सचिव भारती कांबळे, बेलापूर तालुका अध्यक्ष सुशीला ढवळे, ऐरोली तालुका अध्यक्ष उलपत पठाण, घणसोली विभाग अध्यक्ष वर्षा बनसोडे तसेच इतर महिला पदाधिकारी सहभागी झाल्या होत्या. यावेळी नवी मुंबईतही रिपब्लिकन सेना शिवसेना (शिंदे गट)ला अधिकृत पाठिंबा दिल्याचे पाटकर यांना कळविले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.