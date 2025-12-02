ठाण्यात २,०६,००० वाहनधारकांनी बसवले हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट
सुरक्षित व्यवस्थेकडे पाऊल
२.८४ लाख वाहनधारकांचे ऑनलाइन अर्ज; ३१ डिसेंबरनंतर भरावा लागणार १० हजारांचा दंड
ठाणे शहर, ता. २ (बातमीदार) : राज्यातील सर्वच वाहनांवर हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट बसवणे सरकारने बंधनकारक केले आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या या उपक्रमाला वाहनधारकांकडून संमिश्र प्रतिसाद मिळत आहे. ठाणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर आतापर्यंत तब्बल दोन लाख ८४ हजार वाहनधारकांनी ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज दाखल केले आहेत. या उपक्रमामुळे बनावट नंबर प्लेटचा वापर करून गुन्हे करणाऱ्यांवर वचक बसणार आहे.
चोरीची वाहने, चुकीची ओळख आणि वाहतुकीशी संबंधित अनेक गुंतागुंतीचे प्रश्न लक्षात घेता, महाराष्ट्र सरकारने सर्व वाहनांवर हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य केली आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ४ डिसेंबर २०२४ पासून १ एप्रिल २०१९ पूर्वीच्या नोंदणीकृत वाहनधारकांना या प्रकाराची नवीन नंबर प्लेट बसवणे आवश्यक आहे. ३१ डिसेंबरपर्यंत हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट न बसविल्यास १० हजार रुपये दंड भरावा लागणार आहे. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी हेमांगिनी पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली या मोहिमेला गती मिळाली आहे.
अनधिकृत विक्रेत्यांपासून सावधान
हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट बसवण्याच्या कामासाठी परिवहन विभागाने तीन अधिकृत कंपन्यांची नेमणूक केली आहे. नागरिकांना अनधिकृत विक्रेत्याकडून अशा प्लेट बसवू नयेत. कारण अशा नंबर प्लेटची नोंद केंद्र सरकारच्या डेटाबेसमध्ये होत नाही. त्यामुळे त्याचे कायदेशीर महत्त्व राहत नाही, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
यावर करा अर्ज
३१ डिसेंबरनंतर हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट नसलेल्या वाहनांवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी www.transport.maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर लॉगिन करावे आणि हाय सेक्युरिटीसाठी ऑनलाइन अर्ज भरावा, अपॉइंटमेंट घ्यावी आणि आपल्या वाहनावर ही प्लेट बसवून घ्यावी, असे आरटीओने सांगितले आहे.
ठाणे परिवहन ः
प्राप्त अर्ज : २,८४,०००
अपॉइंटमेंट : २,७५,०००
नंबर प्लेट बसवले : २,६,०००
मिरा भाईंदर :
प्राप्त अर्ज - ३७,०००
अपॉयमेंट - ३६,०००
नंबर प्लेट बसवले - २७,१५६
वाहन सुरक्षा आणि कायदेशीर नोंदणीसाठी हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट लावणे आता अपरिहार्य झाले आहे. प्रशासनाकडून वेळोवेळी जागरूकतेसाठी विविध उपक्रम राबवले जात असून, ठाणेकर नागरिकांचा या मोहिमेला उत्तम प्रतिसाद लाभत आहे.
- रोहित काटकर, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, ठाणे
