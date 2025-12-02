सानपाडा कोडींमुक्त
सानपाडा कोडींमुक्त
पाम बीच मार्गावरील भुयारी मार्गाला परवानगी
तुर्भे, ता. २ (बातमीदार) : नवी मुंबईतील सानपाडा-सोनखारमधील सेक्टर १९ येथील केसर सॉलीटेअर येथून पाम बीच मार्गाखालून वाहनचलित भुयारी मार्गाच्या निर्मितीला उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. त्यामुळे सानपाडा येथे होणारी वाहतूक कोंडी लवकरच फुटणार आहे.
सानपाडा विभागातील भुयारी मार्ग सीआरझेड क्षेत्रात येत असल्याने बांधकामासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाची परवानगी आवश्यक होती. नवी मुंबई महापालिकेने परवानगी मिळावी म्हणून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या वेळी प्रकल्पासाठी कोणतेही कांदळवन तोडण्यात येणार नाही तसेच सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन होणार नसल्याचे न्यायालयाने नमूद करण्यात आले. त्यामुळे भुयारी मार्गाच्या प्रकल्पाला परवानगी देण्यात आली आहे.
----------------------------
रहिवाशांना दिलासा
पाम बीचलगत असलेल्या मोराज सोसायटीसमोरील चौकात प्रतिदिन वाहतूक कोंडी होते. आता सोनखार-पाम बीच विभागातील सेक्टर १, १३ ते १९ सेक्टर्स मधील रहिवाशांसह संपूर्ण सानपाडा नोडमधील सानपाडा गाव, सेक्टर २ ते सेक्टर ११ वासीयांना तसेच जुईनगरमधील रहिवाशांना दैनंदिन वाहतूक कोंडीतून कायमची मुक्ती मिळणार आहे. यासाठी स्थानिक माजी नगरसेविका वैजयंती भगत, रुपाली भगत यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला.
