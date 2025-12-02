मुंबई
काव्य संमेलनाची उत्साहात सांगता
काव्य संमेलनाची उत्साहात सांगता
जुईनगर (बातमीदार): शिव तुतारी प्रतिष्ठान, नवी मुंबई संचलित कविता डॉट कॉम यांचे मासिक कवी संमेलन मराठा भवन वाशी येथे पार पडले. आगरी कवी पुंडलिक म्हात्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि सुलेखनकार विलास समेळ यांच्या उपस्थितीत हा सोहळा उत्साहात झाला. यावेळी पनवेल, कल्याण, ठाणे, कुर्ला येथील कवींनी विविध कवितांचे सादरीकरण केले. या काव्य मैफिलीचे सूत्रसंचालन नारायण लांडगे पाटील यांनी केले. शिव तुतारी प्रतिष्ठान अध्यक्ष रवींद्र पाटील यांनी आभार व्यक्त करताना कविता चळवळीचे माध्यम बनली पाहिजे, अशी भावना व्यक्त केली. याप्रसंगी ज्येष्ठ कवी मोहन काळे, निलेश पालेकर, माजी सैनिक शरद पगार, सुरेंद्र पारवे, ज्योती माळी, मनिषा पाटील, दिलीप गोंधळी उपस्थित होते.