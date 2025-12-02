उल्हासनगरच्या ''१०० डेज'' डान्स बारला आग!
उल्हासनगरच्या ‘१०० डेज’ डान्स बारला आग!
उल्हासनगर, ता. २ (वार्ताहर) : उल्हासनगर कॅम्प ४ मधील गजबजलेल्या श्रीराम चौक परिसरात मंगळवारी (ता. २) सकाळी वादग्रस्त ‘१०० डेज’ डान्स बारला अचानक भीषण आग लागली. यामुळे क्षणातच धुराच्या लोटांनी संपूर्ण परिसर व्यापला. यामुळे नागरिकांची मोठी धावपळ सुरू झाली.
सकाळी आग लागल्याची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या पथकाने तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली आणि आग नियंत्रणात आणण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू केले. दुसरीकडे पोलिसांनी गर्दी नियंत्रणात आणण्यासाठी आणि वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी मोर्चेबांधणी केली. अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही, ही दिलासादायक बाब आहे. मात्र भीषण आगीमुळे डान्स बारच्या आतील भागाचे मोठे नुकसान झाले आहे. आतील फर्निचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग, साउंड सिस्टीम आणि महागडे इंटीरियर मोठ्या प्रमाणात खाक झाले असण्याची शक्यता आहे. नुकसानीचा प्राथमिक अंदाज घेण्याचे काम सुरू आहे, पण ते लाखोंच्या घरात असण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
तणावाचे वातावरण
घटनेची माहिती मिळताच पोलिस प्रशासनाने तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. परिसरात मोठ्या संख्येने नागरिक जमा झाल्यामुळे वाहतूक व्यवस्थेवर ताण आला होता. परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी अतिरिक्त पोलिस कर्मचारी तैनात करण्यात आले होते. पोलिसांनी परिसर सीलबंद करून नागरिकांना सुरक्षित अंतर राखण्याचे आवाहन केले. आगीचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसले तरी शॉर्टसर्किटची शक्यता वर्तविली जात आहे. अग्निशमन दल आणि पोलिसांकडून पंचनामा व वैज्ञानिक तपास सुरू आहे.
