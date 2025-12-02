भाजप–शिवसेनेत आरोप–प्रत्यारोप
निवडणूक स्थगितीने अंबरनाथचे राजकारण तापले!
भाजप-शिवसेनेत तीव्र आरोप-प्रत्यारोप
अंबरनाथ, ता. २ (वार्ताहर) : नगर परिषदेची निवडणूक स्थगित झाल्यानंतर शहरातील राजकीय वातावरण चांगलेच ढवळून निघाले आहे. निवडणूक स्थगितीला कोण जबाबदार, या प्रश्नावरून शिवसेना (ठाकरे गट) आणि भाजप या दोन्ही पक्षांमध्ये तीव्र आरोप-प्रत्यारोपांचा सूर उमटला असून, दोन्ही बाजूंच्या नेत्यांनी एकमेकांवर थेट निशाणा साधला आहे.
भारतीय जनता पक्षाचे कल्याण जिल्हा सरचिटणीस अभिजित करंजुले यांनी पत्रकार परिषदेत निवडणूक स्थगितीसाठी वाळेकर कुटुंबीयांना थेट जबाबदार धरले आहे. नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवारीसाठी साधना वाळेकर यांनी अर्ज दाखल केला होता. त्यांच्या अर्जावर हरकत दाखल झाल्यानंतर अपील प्रक्रिया सुरू असतानाच त्यांनी अर्ज माघारी घेतला; मात्र अपील दाखल झाल्यामुळे निवडणूक आयोगाने जीआर आणि नियमांनुसार संपूर्ण अंबरनाथ शहराची निवडणूक प्रक्रिया स्थगित केली, असा दावा त्यांनी केला. भाजपने या निर्णयाला विरोधकांची ‘योजना’ ठरवत टीका केली. एका कुटुंबाच्या निर्णयामुळे संपूर्ण शहराची निवडणूक अडली, हे अंबरनाथला २५ वर्षे मागे नेणारे पाऊल आहे, अशी टीका अभिजित करंजुले यांनी केली.
निवडणूक पुढे ढकलल्यामुळे शिवसेना आक्रमक झाली असून, त्यांनी या निर्णयाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला. शिवसेनेच्या आमदारांसह सर्व उमेदवारांनी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याच्या दालनात शिरून निवडणूक आयोगाच्या व भाजपाच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करीत हंगामा केला. सर्व निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत सुरू असताना विनाकारण ही प्रक्रिया थांबवणे हे निंदनीय आहे. सत्ताधारी पक्ष आणि निवडणूक आयोगाचा आम्ही तीव्र निषेध करतो, असे मत शिवसेना नेत्यांनी व्यक्त केले.
संभ्रमाचे वातावरण
निवडणूक आयोगाने अंबरनाथसह अपील दाखल झालेल्या सर्व नगर परिषदांसाठी सुधारित निवडणूक कार्यक्रम घोषित केला असून, अंबरनाथची निवडणूक २० डिसेंबर २०२५ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. भाजप आणि शिवसेना यांच्यातील तणाव अधिकच वाढला असून, येत्या काही दिवसांत आरोप-प्रत्यारोपांची लाट अधिक जोर धरणार असल्याची शक्यता राजकीय वर्तुळातून व्यक्त केली जात आहे.
