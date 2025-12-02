मध्यरेल्वेचा शहापूर विभागात सहा दिवस ''पॉवर ब्लॉक''
मध्य रेल्वेचा शहापूर विभागात सहा दिवस ‘पॉवर ब्लॉक’
उंबरमाळी ते आटगांवदरम्यान ओएचई दुरुस्तीचे काम; अनेक एक्स्प्रेस गाड्यांना फटका
शहापूर, ता. २ (वार्ताहर) : मध्य रेल्वेच्या शहापूर तालुक्यातील खर्डी यार्डातील २५ केव्ही एसी ओएचई (ओव्हरहेड इक्विपमेंट) दुरुस्त करण्यासाठी उंबरमाळी आणि आटगांव या स्थानकांदरम्यानच्या अंतरात सहा दिवस ट्रॅफिक आणि पॉवर ब्लॉक घोषित करण्यात आला आहे. ही माहिती मध्य रेल्वेचे जनसंपर्क अधिकारी स्वप्नील निला यांनी दिली. मंगळवार (ता. २) ते गुरुवार (ता. ११) हा पॉवर ब्लॉकचा कालावधी असेल.
ब्लॉक दरञान २०१०४ गोरखपूर-लोकमान्य टिळक टर्मिनस अतिजलद एक्स्प्रेस ही गाडी कसारा येथे ०२:४५ ते ०४:१० वाजेपर्यंत नियंत्रित केली जाईल. ११००२ बल्लारशहा-छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस नंदीग्राम एक्स्प्रेस ही गाडी कसारा येथे ०३:२३ ते ०४:१५ वाजेपर्यंत नियंत्रित केली जाईल. तसेच १२१७४ लोकमान्य टिळक टर्मिनस, मुंबई-प्रतापगड एक्स्प्रेस, २२११० लोकमान्य टिळक टर्मिनस, मुंबई-बल्लारशहा एक्स्प्रेस, १२५४५ लोकमान्य टिळक टर्मिनस, मुंबई-कर्मभूमी एक्स्प्रेस आणि १२१५२ लोकमान्य टिळक टर्मिनस, मुंबई-शालीमार अतिजलद एक्स्प्रेस या गाड्या इगतपुरी येथे ०२:५५ ते ०३:३५ वाजेपर्यंत नियंत्रित केल्या जातील.
१५१०१ लोकमान्य टिळक टर्मिनस, मुंबई-छपरा एक्स्प्रेस, १२३६१ आसनसोल-छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस एक्स्प्रेस, १५५४७ रक्सौल-लोकमान्य टिळक टर्मिनस एक्स्प्रेस आणि १५२६७ रक्सौल-लोकमान्य टिळक टर्मिनस, मुंबई एक्स्प्रेस या गाड्या इगतपुरी येथे ०३:०५ ते ०३:४० वाजेपर्यंत नियंत्रित केल्या जातील. १२११२ अमरावती-छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस एक्स्प्रेस आणि १२१०६ गोंदिया-छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस विदर्भ एक्स्प्रेस या गाड्यांना भुसावळ विभागात २० मिनिटे नियमन केले जाईल.
उपनगरी लोकल सेवेत बदल
कसारा-छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ही पहाटे ०३:५१ वाजता सुटणारी उपनगरी गाडी उशिराने ०४:२० वाजता कसारा येथून सुटेल. जनसंपर्क अधिकारी स्वप्नील निला यांनी सांगितले की, मेल/एक्स्प्रेस गाड्या, विशेष गाड्या, उशिरा येणाऱ्या गाड्या किंवा नंतर जाहीर करण्यात येणाऱ्या गाड्या यांचे परिचलन आवश्यकतेनुसार केले जाईल.
