चिपळे-नेरे प्रवास सुखकर
रस्ता दुरुस्तीसाठी सिडकोचा हिरवा कंदील
पनवेल, ता. २ (बातमीदार)ः चिपळे पूल ते नेरे रस्त्याची दयनीय अवस्था झाली आहे. हा रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत होता, मात्र आता सिडकोकडे हस्तांतरण झाल्यामुळे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी दुरुस्तीबाबत लक्ष वेधले होते.
सिडकोच्या नैना प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या चिपळे पूल ते नेरे रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे नागरिकांची ये-जा धोकादायक झाली आहे. त्यामुळे अपघातांचा धोका वाढल्याने सिडकोविरोधात तीव्र नाराजी आहे. याच अनुषंगाने आमदार ठाकूर यांनी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांना निवेदन देऊन सिडको अधिकाऱ्यांना रस्त्याची दुरुस्ती तातडीने करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली होती. तसेच रस्त्याच्या रुंदीकरण, काँक्रीटीकरण करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. त्यानुसार सिडकोच्या अधिकाऱ्यांनी रस्त्याच्या कामाला लवकरच सुरू करण्याचे आश्वासन दिले आहे.