यशवंत विद्यालयात २०० विद्यार्थ्यांचे सामूहिक गीता पठण;
उल्हासनगर, ता, २ (वार्ताहर) : उल्हासनगरमधील श्रीराम शिक्षण प्रसारक मंडळ संचालित यशवंत विद्यालयात सोमवारी गीता जयंती मोठ्या भक्तिभावात आणि उत्साहात साजरी करण्यात आली. या वेळी ज्ञान, संस्कार आणि अध्यात्म यांचा अलौकिक संगम अनुभवायला मिळाला. या विशेष कार्यक्रमात विद्यालयातील सुमारे २०० विद्यार्थ्यांनी एकत्रित येत द्वादश अध्यायाचे सामूहिक पठण केले. बालविद्यार्थ्यांच्या ओठावर गीतेचे श्लोक आणि वातावरणात घुमलेला पवित्र निनाद सर्वांनाच मंत्रमुग्ध करून गेला.
भगवद्गीतेतील ज्ञान, शौर्य, कर्तव्य, आत्मविश्वास आणि सकारात्मक विचारसरणीचा संदेश विद्यार्थ्यांच्या मनावर रुजविण्यासाठी हा विशेष उपक्रम राबवण्यात आला होता. कार्यक्रमाला श्रीराम शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. विलास चौधरी यांचे मार्गदर्शन लाभले. खजिनदार प्रेमलता नेहेते, मुख्याध्यापक विजय येवले (माध्यमिक) आणि प्रमोद नेहेते (प्राथमिक) यांच्यासह शिक्षकवर्ग उपस्थित होता. या वेळी मान्यवरांनी विद्यार्थ्यांना सांगितले की, आधुनिक युगात तंत्रज्ञान महत्त्वाचे असले तरी, गीतेतील चारित्र्यपूर्ण मूल्ये आणि नैतिकताच जीवनाला यशस्वी आणि समृद्ध बनवतात. कार्यक्रमाचा समारोप “श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी…” या मंगलध्वनीने झाला, ज्यामुळे संपूर्ण वातावरण भारावून गेले.
