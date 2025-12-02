सहानुभूती नव्हे, सहभाग हवा : दिव्यांगांचा उल्हासनगरसाठी ठोस संदेश
‘सहानुभूती नको, सहभाग हवा’
उल्हासनगरमधील दिव्यांगांचा हक्क व सन्मानासाठी लढा
उल्हासनगर, ता. २ (वार्ताहर) : उल्हासनगर शहरातील सुमारे २,२०० दिव्यांग नागरिकांच्या हक्क आणि सन्मानासाठी ३ डिसेंबर जागतिक अपंग दिनानिमित्त त्यांच्या समस्यांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. दिव्यांगांच्या न्यायासाठी लढणारे ॲड. स्वप्नील पाटील यांनी ‘सहानुभूती नव्हे, तर समाजात समान सहभाग हवा’ असा ठाम संदेश दिला आहे.
उल्हासनगरमधील दिव्यांग नागरिकांना सध्या रोजगाराच्या संधीचा अभाव, औषधोपचार व थेरपीचा वाढता खर्च आणि शासकीय योजनांची माहिती नसणे यांसारख्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. अनेक कुटुंबांना वैद्यकीय खर्चासाठी दरमहा चार ते पाच हजार रुपये खर्च करावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर, उल्हासनगर महापालिका आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांनी दिव्यांगांच्या समस्यांवर तातडीने लक्ष देण्याचा आणि त्यांना हक्क मिळवून देण्याचा संकल्प केला आहे. यासाठी महापालिकेकडून विशेष हेल्पडेस्क, प्रत्येक प्रभागात माहिती शिबिरे आणि घरपातळी सर्वेक्षण मोहीम सुरू करण्यात येणार आहेत.
ॲड. स्वप्नील पाटील यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, दिव्यांगांचा सन्मान करणे म्हणजे समाजाचा स्तर उंचावणे आहे. तसेच, शासनाच्या विविध योजना (यूडीआयडी कार्ड, पेन्शन, शिष्यवृत्ती) असूनही माहितीच्या अभावामुळे अनेक लाभार्थी वंचित राहतात. यंदाच्या अपंग दिनाचा मुख्य उद्देश सन्मान, सुलभता, समानता आणि स्वावलंबन यावर केंद्रित असून, प्रत्येक दिव्यांग नागरिकाला सुरक्षित भविष्य आणि सन्मान मिळेपर्यंत लढा सुरूच राहील, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
-----------------
दिव्यांग नागरिक हे शहराच्या प्रगतीची ताकद आहेत. कोणताही दिव्यांग हक्कापासून वंचित राहणार नाही, असा संकल्प करून महापालिका प्रशासनाने विशेष हेल्पडेस्क, माहिती शिबिरे आणि घरपातळी सर्वेक्षण मोहीम सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. तसेच सार्वजनिक ठिकाणांची सुलभता वाढवण्यावर भर दिला जाईल.
- मनीषा आव्हाळे, आयुक्त, उल्हासनगर महापालिका
