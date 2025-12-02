धोकादायक चेंबरमुळे वाहतूककोंडी
धोकादायक चेंबरमुळे वाहतूक कोंडी
९० फुटी रस्त्यावर अपघाताची भीती
धारावी, ता. २ (बातमीदार) : धारावीतील ९० फुटी रस्त्यावर रस्त्याच्या मधोमध असलेले पालिकेचे चेंबर धोकादायक झाले आहे. धारावी पोलिस ठाण्यासमोरील रस्त्यावरील पालिकेच्या वापरातील असलेले चेंबर खचले आहे. रस्त्यावरून जाणाऱ्या वाहनांचा या चेंबरमध्ये अडकून अपघात घडू नये, यासाठी पोलिसांनी बॅरिकेड या चेंबरवर ठेवले आहे.
गेल्या अनेक दिवसांपासून चेंबर धोकादायक अवस्थेत असतानाही त्याकडे पालिकेचे दुर्लक्ष होत असल्याने संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. धारावीतील अंतर्गत रस्त्यांपैकी एक महत्त्वाचा ९० फुटी रस्ता आहे. या रस्त्यावर वाहनांची व पादचाऱ्यांची सतत वर्दळ असते. सायन स्थानकासमोरील वाहतूक पूल नूतनीकरणासाठी बंद असल्याने येथील वाहतूक धारावीतून वळवण्यात आली आहे. चेंबर धोकादायक झाल्याने याठिकाणी वाहनचालकांना वाहने संथ गतीने न्यावी लागत आहेत. त्यामुळे रस्त्यावर वाहतूक कोंडी होत आहे. पालिका प्रशासनाने चेंबरची लवकरात-लवकर दुरुस्ती करावी, अशी मागणी केली जात आहे.