लोहमार्ग पोलिस सज्ज; दादर स्थानकाचा मोठा पूल बंद
महापरिनिर्वाणदिनाच्या गर्दीसाठी विशेष वाहतूक व्यवस्था लागू
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २ : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाणदिनानिमित्त ५ आणि ६ डिसेंबरला दादर आणि चैत्यभूमी परिसरात मोठी गर्दी अपेक्षित आहे. राज्यभरातून लाखो अनुयायी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करण्यासाठी मुंबईत दाखल होतात. लोहमार्ग पोलिसांनी गर्दी नियंत्रणासाठी दादर स्थानक परिसरात विशेष व्यवस्था लागू करण्याची तयारी केली आहे.
लोहमार्ग पोलिस आयुक्त एम. राकेश कलासागर यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार दादर मध्य आणि पश्चिम रेल्वेस्थानकातील पूर्व-पश्चिम जोडणारा मोठा पूल शहरातून स्थानकामध्ये येण्यासाठी बंद राहील, मात्र उपनगरी किंवा मेल-एक्स्प्रेस गाड्यांनी उतरलेल्या प्रवाशांना याच पुलातून पूर्व-पश्चिम दिशेने बाहेर जाता येईल. एका प्लॅटफॉर्मवरून दुसऱ्यावर जाण्यासाठी हा पूल खुला राहणार आहे.
दादर मध्य व पश्चिम रेल्वेस्थानकातील पूर्व-पश्चिम जोडणारा मोठा पूल व फलाट क्र.१२ वरील सर्व प्रवेशद्वार शहर हद्दीतून रेल्वेस्थानकात येणाऱ्या अनुयायी व प्रवाशांकरिता बंद राहील. तसेच दादर रेल्वेस्थानकाच्या पूर्वेकडील बाजूस असलेल्या फलाट क्र.१३ कडे जाणारा प्रवेश मार्ग बंद करण्यात येईल. हा पूल फक्त उपनगरी मेल गाड्यांनी येऊन दादर येथे उतरणाऱ्या प्रवाशांना पूर्व-पश्चिमेकडे शहर हद्दीत बाहेर जाण्याकरिता तसेच दादर मध्य व पश्चिम रेल्वेस्थानकातील एका फलाटावरून दुसऱ्या फलाटावर जाण्याकरिता खुला राहील.
स्कायवॉक खुला
स्कायवॉकमार्गे येणाऱ्या दैनंदिन प्रवासी आणि अनुयायांना फलाटांवर प्रवेश मिळेल. उतरलेले प्रवासीही या मार्गाने शहराच्या दोन्ही दिशांना बाहेर जाऊ शकतील. हा पूल शहरातून फलाटावर येण्यासाठी खुला राहणार असला तरी दादरला उतरलेल्या प्रवाशांना या पुलातून बाहेर पडण्यास मनाई असेल.
उत्तरेकडील पादचारी पूल
मध्य मोठ्या पुलाच्या उत्तरेकडील पादचारी पूल फलाट बदलण्यासाठी आणि पूर्वेकडे बाहेर जाण्यासाठी उपलब्ध राहील.
पश्चिमेकडील प्रवेशद्वारांवर निर्बंध
दादर पश्चिम स्थानकावरील गेट क्रमांक १, ६ आणि ७ वगळता सर्व प्रवेशद्वारे बंद राहतील. लंगडा-आंधळा पूल पश्चिमेकडून पूर्वेकडे येण्यासाठी बंद ठेवला जाईल.
पश्चिमेकडील दक्षिण पुलाचा पर्याय
दादर पश्चिमच्या प्लॅटफॉर्म २, ३, ४ आणि ५ वर उतरणारे प्रवासी दक्षिणेकडील पूल वापरून पूर्व आणि पश्चिम दोन्ही दिशांना जाऊ शकतील. हाच मार्ग स्कायवॉकशी जोडलेला असल्याने प्रवाशांना मध्य रेल्वेच्या प्लॅटफॉर्म ९, ९ए, १०, ११, १२, १३ आणि १४ वरही सहज प्रवेश मिळेल. महापरिनिर्वाणदिनाच्या पार्श्वभूमीवर दादर स्थानक परिसरातील गर्दी नियंत्रणासाठी ही तात्पुरती व्यवस्था करण्यात आली असून, लोहमार्ग पोलिसांनी सर्व प्रवाशांना सहकार्याचे आवाहन केले आहे.
