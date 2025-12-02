ट्रकच्या चाकाखाली चिरडून ''मम्मी'' नावाच्या श्वानाचा मृत्यू;
ट्रकच्या चाकाखाली चिरडून श्वानाचा मृत्यू
चालकाविरोधात गुन्हा दाखल ः सहा महिन्यातील चौथी घटना
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २ : रस्त्यावर बसलेल्या ‘मम्मी’ नावाच्या श्वानाला ट्रकने चिरडल्याची घटना ठाण्यात समोर आली आहे. यामध्ये त्या श्वानाचा मृत्यू झाला असून याप्रकरणी ट्रक चालकाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अशाप्रकारे सहा महिन्यात चार श्वानांचा मृत्यू झाला असून यामध्ये तीन मादींचा समावेश आहे. या वाढत्या घटनांमुळे श्वान प्रेमींमध्ये नाराजीचा सूर उमटत आहे.
ठाणे शहर पोलिस आयुक्तालयातील कापूरबावडी, श्रीनगर या पोलिस ठाण्यापाठोपाठ आता कासारवडवली पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत श्वानाचा गाडीखाली चिरडून मृत्यू झाला आहे. ही घटना हिरानंदानी इस्टेट येथील शिव मंदिरासमोर शनिवारी (ता. २९) घडली आहे. या घटनेत मम्मी नावाची श्वान रस्त्यावर बसली असताना ट्रकने तिला चिरडले. याप्रकरणी श्वानप्रेमी प्रियांका दाभुळकर यांनी पोलिस ठाण्यात धाव घेत तक्रार दाखल केली. त्या तक्रारीत त्यांनी परिसरातील रस्त्यावरील श्वानांची काळजी घेतात आणि रोज एक वेळेचे जेवण भटक्या श्वानांना देत असल्याचे सांगितले. त्यामध्ये या मम्मी श्वानाचा समावेश होता. याप्रकरणी कासारवडवली पोलिस ठाण्यात नाशिक येथील ट्रक चालक रिजवान सतार सय्यद यावर गुन्हा दाखल असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
