केडीएमसी मालमत्ता करा वरोधात संघर्ष समिती आक्रमक
मालमत्ता कराविरोधात संघर्ष समिती आक्रमक
महानगरपालिका सुविधा देत नसल्याने टॅक्स न भरण्याच्या निर्णयावर ठाम
कल्याण, ता. २ (वार्ताहर) : कल्याण-डोंबिवली क्षेत्रातील २७ गावांमध्ये पालिकेच्या वतीने मालमत्ता करवसुली मोहीम तीव्र केली आहे, परंतु महानगरपालिका सुविधा देत नसल्याने कर न भरण्याच्या निर्णयावर ठाम असल्याचे नागरिकांनी मंगळवारी (ता. २) पुन्हा सांगितले आहे. याविरोधात आता सर्वपक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समितीही आक्रमक झाली आहे.
महानगरपालिकेतील २७ गावांचा समावेश झाल्यापासून मागील १० वर्षांत कोणताही विकास करण्यात आलेला नाही. असे म्हणत नागरिकांनी कर न भरण्याचा निर्णय घेतला आहे, परंतु कर न भरणाऱ्यांची घरे जप्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. देसले पाड्यातील एका बंद अवस्थेतील इमारतीला तब्बल साडेचार लाखांचा मालमत्ता कर आकारण्यात आला असून, सदनिका सील करण्यासाठी पालिका कर्मचारी येत आहेत, तर यासाठी नागरिकांना धमकावण्याचे प्रकार सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. याशिवाय नळाला पाणी येत नाही. तरीही त्या नळाचे बिलदेखील पालिका वसूल करत आहे. या सर्व कारभाराविरोधात नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
सुविधा देत नाहीत, तर कर घेण्याचा अधिकार नाही
ग्रामपंचायत असताना येथील नागरिकांना पाणी मिळत होते, पण ही गावे महापालिकेत गेली तसे येथील पाणी बंद झाले. पाणी नसल्याने येथील नागरिक खदानीत कपडे धुवायला जातात. अशावेळी दुर्घटना घडल्याने देसले पाडा येथील पोलिस पाटील सुरेश गायकवाड यांच्या घरातील पाच जणांचा बुडून मृत्यू झाला होता. याला जबाबदार पालिका असून, तुम्ही सुविधा देत नाहीत, तर कर घेण्याचा अधिकार नाही, असे संघर्ष समितीचे उपाध्यक्ष सत्यवान म्हात्रे यांनी म्हटले आहे.
कारवाई थांबविण्याची मागणी
ग्रामपंचायत असताना आम्हाला पाणी येत होतं, मात्र आता महापालिका असतानादेखील पाणी मिळत नाही. आम्हाला बाहेरून पाणी विकत घ्यावे लागत असून, आमच्या घरातील पाच लोकांचा बुडून मृत्यू झाल्याचे सुरेश गायकवाड यांनी सांगत पालिकेने कारवाई थांबविण्याची मागणी केली आहे.
स्वताःचे घर सोडून भाड्याने राहावे लागते
नळाला पाणी नसूनही पालिका मात्र पाणीबिल नियमित पाठवत आहे. पालिकेकडे याबाबत पाठपुरावा करूनदेखील लक्ष देत नसल्याने स्वताःचे घर सोडून दुसरीकडे भाड्याने राहावे लागत असल्याचे भानुदास कदम यांनी सांगितले.
