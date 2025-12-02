निकालाची प्रतिक्षा होणार!
पालघर, ता. २ (बातमीदार) : जिल्ह्यातील नगर परिषदांच्या निकालासाठी २१ डिसेंबरपर्यंत वाट पहावी लागणार आहे. निवडणूक विभागाने संबंधित नगर परिषद हद्दीत मतमोजणी केंद्रांची संपूर्ण तयारी करून ठेवली होती. केंद्रांची उभारणी, सुरक्षेची व्यवस्था, संगणकीय साधन सामग्री, तसेच मतमोजणीसाठी नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांना ओळखपत्रांचे वाटप, अशी सगळी प्रक्रिया पूर्ण झाली होती, मात्र उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने राज्यातील सर्व नगर परिषद आणि नगर पंचायत निवडणुकांचे निकाल एकाच दिवशी जाहीर करण्याचे निर्देश दिल्याने निवडणूक विभागाची ही संपूर्ण तयारी वाया गेली आहे.
पालघर जिल्ह्यातील नगर परिषदांच्या निवडणुकीसाठी यापूर्वी जाहीर झालेल्या कार्यक्रमानुसार मतदानानंतरच्या दुसऱ्या दिवशी, म्हणजेच ३ डिसेंबर रोजी मतमोजणी होणार होती. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, आता सर्व नगर परिषदांचे निकाल २१ डिसेंबर रोजी जाहीर केले जाणार आहेत. परिणामी, २ डिसेंबर रोजी मतदान संपल्यानंतर लगेचच निकाल कळण्याची अपेक्षा ठेवलेल्या मतदारांप्रमाणेच उमेदवारांची उत्सुकता अधिकच वाढली आहे.
राजकीय संभ्रम
पालघर जिल्ह्यातील तीन नगर परिषदांचा निकाल काय लागतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले असताना, मतमोजणीची तारीख अचानक पुढे ढकलण्यात आल्याने राजकीय वातावरणातही संभ्रम निर्माण झाला आहे. मतमोजणी केंद्रांची उभारणी, व्यवस्थापन, कर्मचारी नियोजन यासाठी जिल्हा प्रशासनाने गेल्या काही दिवसांत मोठी मेहनत घेतली होती, परंतु न्यायालयाचे निर्देश आल्यानंतर संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने आखावी लागणार असल्याचे प्रशासकीय सूत्रांनी सांगितले. मतमोजणीसाठी नियोजित सर्व कर्मचारी व अधिकारी यांना आता २१ डिसेंबरच्या नव्या वेळापत्रकानुसार पुन्हा आदेश दिले जाणार आहेत.
एक्झिट पोल २० डिसेंबर रोजी
निवडणुकींचे एक्झिट पोल २० डिसेंबर रोजी म्हणजे संपूर्ण मतदान प्रक्रिया संपल्यानंतर अर्ध्या तासानेच जाहीर करता येतील, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे निकालाच्या अंदाजासाठीही मतदारांना जवळपास १८ दिवसांची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. दरम्यान, जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण या निर्णयाने चांगलेच तापले असून, सर्व पक्षांकडून पुढील रणनीती आखण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे.
