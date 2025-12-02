खोडाळ्यात भटक्या कुत्र्यांची दहशत
खोडाळ्यात भटक्या कुत्र्यांची दहशत
ग्रामपंचायतीकडे तातडीच्या कारवाईची मागणी
मोखाडा, ता. २ (बातमीदार) : मोखाडा तालुक्यातील खोडाळा गावात भटक्या कुत्र्यांचा उच्छाद दिवसेंदिवस वाढत असून, नागरिकांमध्ये तीव्र भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. गावात अनेक वर्षांपासून भटक्या कुत्र्यांचे प्रमाण वाढत असून, संबंधित प्रशासनाने कोणतीही ठोस उपाययोजना न केल्याने परिस्थिती अधिक गंभीर झाली आहे. मागील आठवड्यात ज्येष्ठ नागरिक जयराम झोले यांच्यावर भटक्या कुत्र्याने अचानक हल्ला केला. रात्री बाजारातून घरी जात असताना कुत्र्याने त्यांच्या डाव्या पायाला चावा घेतला. रक्तस्त्राव वाढल्याने त्यांना तत्काळ नाशिक येथील खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी हलविण्यात आले. त्यांचा जीव वाचला असला तरी या घटनेमुळे गावकऱ्यांमध्ये प्रचंड दहशत निर्माण झाली आहे.
खोडाळा गावात शाळा, महाविद्यालय, शासकीय कार्यालये, दवाखाने, बाजारपेठ यामुळे दररोज हजारो नागरिकांची वर्दळ असते. तसेच चिकन, मटण, मच्छी विक्री केंद्रे, हॉटेल्स आणि फास्टफूड स्टॉल्समुळे उरलेले अन्न रस्त्यावर टाकले जाते. त्यावर भटक्या कुत्र्यांची दिवसरात्र गर्दी असते. ग्रामपंचायत किंवा पशुवैद्यकीय विभागाने कोणतीही उपाययोजना न केल्याने या कुत्र्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. परिणामी, नागरिक, विद्यार्थी, महिला आणि ज्येष्ठ यांच्यावर हल्ल्याच्या घटना वाढत आहेत. रात्री शतपावलीसाठी किंवा सकाळी वॉकिंगसाठी बाहेर पडलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या अंगावर कुत्री धावून जाण्याच्या तक्रारी अनेकदा नोंदविल्या गेल्या आहेत. जयराम झोले हे कुत्र्यांच्या हल्ल्यात जखमी झाल्यानंतर गावकऱ्यांची चिंता अधिकच वाढली आहे. ग्रामपंचायतीने अद्याप कोणतीही कारवाई न केल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. भटक्या कुत्र्यांचा तातडीने बंदोबस्त करून गावात सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी जोरदारपणे केली आहे.
