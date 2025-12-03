हवा प्रदूषणाबाबत उपाययोजना करा
माजी उपमहापौर नरेश मणेरांची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ३ : महापालिका हद्दीतील कापूरबावडी ते गायमुखपर्यंतच्या घोडबंदर रोड विभागात मेट्रो, मुख्य रस्ता व सेवा रस्ता विलीनीकरण, पाणीपुरवठ्याची जलवाहिनी बसविणे, इमारतींची बांधकामे आदी कामांमुळे ठिकठिकाणी रस्ते खोदलेले आहेत. त्यामुळे येथील माती व धुळीमुळे हवा प्रदूषित होत आहे. या हवा प्रदूषणावर तत्काळ उपाययोजना करण्याची मागणी माजी उपमहापौर नरेश मणेरा यांनी महापालिका आयुक्त डॉ. सौरभ राव यांच्याकडे केली आहे.
महापालिकेच्या प्रदूषण नियंत्रण विभागाच्या हलगर्जी व बेजबाबदार कारभाराचा फटका घोडबंदर रोड विभागातील नागरिक तसेच येथून ये-जा करणाऱ्या प्रवाशांना बसत आहे. हवा प्रदूषणामुळे श्वसनाचे आजार वाढले आहेत. प्रदूषण नियंत्रण विभागाने हवा प्रदूषणाबाबतच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईची तरतूद केलेली आहे; मात्र प्रदूषण नियंत्रण विभागाकडून कोणतीच कारवाई संबंधितांवर केली जात नसल्याने ही गंभीर परिस्थिती ओढावल्याचे मणेरा यांनी निवेदनाद्वारे म्हटले आहे.
रस्ते खोदलेल्या ठिकाणी पसरलेल्या मातीच्या ढिगाऱ्यांवर दररोज पाण्याची फवारणी करणे, मातीची वाहतूक करताना डम्परवर आच्छादन घालणे, इमारती बांधकामाच्या ठिकाणीही आच्छादन वा पडदे लावणे प्रदूषण नियंत्रण विभागाच्या नियमानुसार बंधनकारक आहे. या नियमांचा भंग करणारे कंत्राटदार, डम्पर्स मालक व विकसकांना मोठ्या रकमेचा दंड करण्याची तरतूद असूनही महापालिकेचा प्रदूषण नियंत्रण विभाग त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप नरेश मणेरा यांनी आपल्या पत्रात केला आहे.
आयुक्तांना निवेदन
घोडबंदर रोड विभागातील हवा प्रदूषणावर तत्काळ उपाययोजना करण्याचे व संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे सक्त आदेशही संबंधित अधिकाऱ्यांना तत्काळ देण्याची विनंती नरेश मणेरा यांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
