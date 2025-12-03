शिक्षणवर्धक ठराव घेणाऱ्या ग्रामपंचायतींचा मनविसेतर्फे गौरव
पोलादपूर, ता. ३ (बातमीदार) ः रायगड जिल्हा परिषद शाळांमधील घटती विद्यार्थ्यांची संख्या, त्यामुळे निर्माण होणारी शिक्षकांची अतिरिक्तता, तसेच काही ठिकाणी शाळा बंद पडण्याची वेळ या गंभीर परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी पोलादपूर तालुक्यात ठोस पावले उचलण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. शासकीय शाळांपासून पालकांचा वाढता कल खासगी शाळांकडे वळल्याने या समस्येला अधिक गती मिळाली आहे. या पार्श्वभूमीवर शिक्षणवर्धक ठराव घेणाऱ्या पोलादपूर तालुक्यातील पहिल्या दोन ग्रामपंचायतींना महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेतर्फे रोख २१०० रुपये आणि सन्मानपत्र देऊन गौरव करण्यात येणार असल्याचे निवेदन नुकतेच गटविकास अधिकारी पोलादपूर व तालुका सरपंच संघटनेचे अध्यक्ष राकेश उतेकर यांना देण्यात आले.
परभणी जिल्ह्यातील देऊळगाव दुधाटे, नांदेडमधील पोफाळी, सोलापूरमधील जवळा, बीडमधील नांदूरघाट यांसारख्या ग्रामपंचायतींनी घेतलेल्या शिक्षणवर्धक व ऐतिहासिक ठरावांचा संदर्भ देण्यात आला आहे. या ग्रामपंचायतींनी जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना करमाफी जाहीर करून गावातील शिक्षण व्यवस्थेला बळकटी दिली. या उपक्रमांपासून प्रेरणा घेत पोलादपूर तालुक्यातही अशीच सकारात्मक बदलाची चळवळ उभी राहावी, हा मनविसेचा उद्देश आहे. मनविसेने जिल्हा परिषद शाळांप्रती विश्वास वाढवण्यासाठी ग्रामपंचायतींनी सक्रिय भूमिका घेतली पाहिजे, असे मत व्यक्त केले आहे. ग्रामपंचायत करमाफीचा ठराव करणाऱ्या पहिल्या दोन ग्रामपंचायतींना मनविसे विशेष सन्मानचिन्ह देऊन गौरवणार आहे. हा उपक्रम इतर ग्रामपंचायतींनाही प्रेरणा देईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. या संदर्भातील निवेदन १ डिसेंबर रोजी गटविकास अधिकारी पंचायत समिती पोलादपूर तसेच तालुका सरपंच संघटना अध्यक्ष राकेश उतेकर यांना देण्यात आले. निवेदन देताना मनसे तालुका अध्यक्ष दर्पण दरेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली मनविसे तालुका अध्यक्ष ओंकार मोहिरे, शहर अध्यक्ष प्रवीण पांडे, आणि बाटू विद्यापीठ युनिट अध्यक्ष अथर्व शिंदे उपस्थित होते.
