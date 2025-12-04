धारावीत अनके ठिकाणी राडारोडा
धारावीत राडारोडा फेकण्याच्या प्रमाणात वाढ
धारावी, ता. ४ (बातमीदार) : धारावीतील ढोरवाडा येथील बसवेश्वर नगर जवळील चंदेरी मैदान आणि परिसरात अनेक ठिकाणी बांधकामाचा राडारोडा (डेब्रिज) बेकायदेशीरपणे टाकला जात आहे. घरे बांधणी किंवा दुरुस्ती करणारे कंत्राटदार जुन्या घरांचे साहित्य आणि राडारोडा एकत्र करून रात्रीच्या वेळेस पालिकेच्या कचरा संकलन जागी किंवा मोकळ्या मैदानांत फेकून देत आहेत.
या बेकायदा कृत्यामुळे स्थानिक रहिवाशांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या कंत्राटदारांवर पालिका किंवा पोलिसांचे कोणतेही नियंत्रण नसल्यामुळे त्यांची मनमानी वाढली आहे. राडारोडा फेकताना कोणी हटकल्यास हे कंत्राटदार दादागिरी करतात आणि मारहाणीची धमकी देतात. त्यामुळे नागरिक त्यांच्या वाटेला जात नाहीत. या प्रकारामुळे बेकायदेशीरपणे राडारोडा फेकणाऱ्यांची हिंमत वाढली असून, धारावी परिसरातील नागरिकांमध्ये याबद्दल तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
