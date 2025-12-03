अवयवदानाच्या प्रचाराचा संकल्प
वाशीत प्रभात ट्रस्टची रविवारी व्याख्यानमाला
नेरूळ, ता. ३ (बातमीदार) ः अवयवदानाच्या प्रचारासाठी कार्यरत असलेल्या मुंबई संलग्न संस्था प्रभात ट्रस्टकडून स्मृती व्याख्यानमाला होणार आहे. यानिमित्त वाशीत रविवारी (ता. ७) महाराष्ट्रभूषण पद्मश्री डॉ. अभय बंग यांचे व्याख्यान होणार आहे.
नवी मुंबईमध्ये व्याख्यानमालेतून समाज प्रबोधनाचा यज्ञ अखंड सुरू असलेल्या संस्थेकडून पद्मश्री डॉ. अभय बंग यांच्या सेवाकार्याचा गौरव करण्यासाठी संकल्प तुला होणार आहे. या माध्यमातून डॉ. अभय बंग यांची स्वलिखित पुस्तके ग्रंथालय, शाळा, महाविद्यालय, स्वयंसेवी संस्था यांना मोफत वितरित करण्यात येणार आहेत. तसेच या वेळी संस्थेच्या कार्याची माहिती देणारी दिनदर्शिकाही प्रकाशित करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमादरम्यान अवयवदानाची जनजागृती करण्यासाठी ‘अवयवदाता’ ही विशेष कार्यशाळा होणार आहे. तसेच, अवयदान संकल्प, प्रात्यक्षिक, पथनाट्य, तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन केले जाणार आहे. तर बाबा आमटे यांच्या आनंदवन व प्रभात महिला बचत गट हस्तनिर्मित वस्तूंचे प्रदर्शन भरणार आहे.
योगदानाचा विशेष सन्मान
कोपरखैरणे येथील कै. देवानंद मोहन शिंदे (देबू) यांच्या कुटुंबाला अवयदान क्षेत्रातील भरीव कामगिरीसाठी नवी मुंबईतील दोस्त मुंबई संस्थेचे संस्थापक डॉ. कैलास जवादे यांना स्टार ऑफ द इयर सन्मान देण्यात येणार आहे. संस्थेच्या कै. प्रा. बी. आर. थोरात स्मृती ग्रंथालयाच्या माध्यमातून राज्यस्तरीय आदर्श ग्रंथपाल पुरस्काराने सीकेटी कॉलेज न्यू पनवेलचे ग्रंथपाल डॉ. रमाकांत नवघरे यांचा सन्मान केला आहे.