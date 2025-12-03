विकसकामांसाठी १६ कोटींचा निधी
जलकुंभ, वालधुनी पूल आणि महत्त्वाच्या रस्त्यांच्या उभारणीला मिळाली चालना
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ३ ः कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती देण्यासाठी राज्याच्या नगरविकास विभागाने तब्बल १६ कोटी रुपयांचा भरीव निधी मंजूर केला आहे. जलकुंभ, रस्ते काँक्रीटीकरण, पूल बांधकाम आणि सभागृह विकास अशा पाच प्रमुख प्रकल्पांसाठी हा निधी उपलब्ध होणार आहे, ज्यामुळे स्थानिक नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
कल्याण-डोंबिवली परिसरातील पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी महापालिका प्रशासन आणि राज्य सरकारकडून सातत्याने काम सुरू आहे. या नवीन निधीसाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी खासदार शिंदे यांच्याकडे मागणी केली होती. त्यानुसार त्यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे यशस्वी पाठपुरावा केला, त्यानंतर हा निधी प्राप्त झाला आहे. मंजूर झालेल्या निधीमुळे विशेषत: डोंबिवली आणि कल्याण पूर्व भागातील वाहतूक, पाणीपुरवठा आणि नागरी सुविधा सुधारण्यास मदत होणार आहे.
प्रकल्प कामाचे स्वरूप मंजूर निधी (कोटींमध्ये)
जुनी डोंबिवली (प्रभाग ६४) उंच जलकुंभ व पंप हाउस बांधकाम ७.२४
कल्याण पूर्व (वालधुनी नदी) वालधुनी नदीवरील पूल बांधकाम १.७६
गरिबाचा वाडा ते ४५ मी. रिंगरोड रस्ता काँक्रीटीकरण ५.००
डोंबिवली पश्चिम (देवीचा पाडा) डॉ. नानासाहेब धर्माधिकारी सभागृह विकास १.५०
गोग्रासवाडी रस्ते काँक्रीटीकरण ५० लाख
