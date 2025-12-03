बोचरी थंडी वाढत उबदार कपड्यांना मागणी
विक्रमगड, ता. ३ (बातमीदार) : गेले काही दिवस संध्याकाळच्या वेळेस थंड वारा आपल्याच धुंदीत विक्रमगड शहर व गाव-पाड्यांत धिंगाणा घालत आहे. त्यामुळे आतापर्यंत कपाटात कोंबून ठेवलेले उबदार कपडे आता ऐटीत विक्रमगडकरांच्या अंगावर मिरवू लागले आहेत. गेली काही वर्षे थंडी यथातथाच पडत होती; मात्र यंदा पाऊसही सरासरीपेक्षा जास्त पडल्याने बोचऱ्या थंडीची लाट जाणवते. त्यामुळे उबदार कपड्यांची खरेदी टाळणाऱ्यांनी आता बाजारात धाव घेतली आहे. गेल्या आठवड्याभरापासून बोचरी थंडी जाणवू लागल्याने हिवाळी कपड्यांची दुकाने स्वेटरने सजू लागली आहेत.
विक्रमगड परिसरात सध्या सर्वत्र उबदार कपड्यांची लहर आहे; मात्र कडाक्याच्या थंडीचा फायदा घेत विक्रेत्यांनी उबदार कपड्याचे दरही वाढविले आहेत. स्वेटर ४०० पासून एक हजार रुपयांपर्यंत मिळत आहेत. त्यामुळे कडाक्याच्या थंडीत उबदार कपड्यांना महागाईची हुडहुडी भरल्याचे पाहायला मिळते. थंडीमुळे सर्वांचीच पावले उबदार कपड्यांच्या खरेदीसाठी दुकानांसह रस्त्यावरील छोट्या-मोठ्या स्टॉलकडे वळू लागली आहेत. परिणामी, स्टॉल्सच्या संख्येतही दिवसेंदिवस वाढ होताना दिसत आहे.
उबदार कपड्यांचे विविध फॅन्सी प्रकार बाजारात विक्रेत्यांनी ग्राहकांसाठी उपलब्ध करून दिले आहेत. याशिवाय उबदार चादर, तसेच विविध प्रकारची शाल, दर्जेदार उबदार कपडे खरेदीही मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाली आहे.