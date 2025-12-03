डहाणूमध्ये कचऱ्यात मृत नवजात अर्भक
तारापूर, ता. ३ (बातमीदार) : डहाणू तालुक्यातील साखरे येथे नवजात अर्भक कचऱ्यात फेकून दिल्याची हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. साखरे आश्रमशाळेजवळ बुधवारी (ता. ३) पहाटेच्या सुमारास अर्भक मृतावस्थेत आढळून आले. स्थानिक नागरिकांनी डहाणू पोलिसांना तत्काळ या घटनेची माहिती दिली. पोलिसांनी घटनास्थळी येऊन पंचनामा करीत पुढील कार्यवाहीसाठी अर्भकाचा मृतदेह स्थानिक रुग्णालयात विच्छेदनासाठी पाठवला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, हे अर्भक जन्मानंतर काही तासांतच किंवा लगेच फेकून दिले असल्याचा अंदाज आहे. या घटनेमुळे परिसरातून संताप व्यक्त होत असून या घटनेला जबाबदार असणाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी करण्यात येत आहे. डहाणू पोलिसांनी याप्रकरणी नोंद घेऊन अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. अर्भकाला सोडून देणाऱ्या व्यक्तीचा शोध घेण्यासाठी पुढील तपास करण्यात येत असल्याची माहिती डहाणू पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक किरण पवार यांनी दिली आहे.
पालघर जिल्ह्याच्या विविध भागांत गेल्या काही वर्षांमध्ये नवजात शिशूंना सार्वजनिक ठिकाणी किंवा कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यात सोडून देण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे निदर्शनास येत आहे. दोन आठवड्यांपूर्वी पालघर रेल्वे स्थानकावरही एक दिवसाचे अर्भक आढळून आले होते.