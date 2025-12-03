शिंदे गटातील कार्यकर्त्यांचा उबाठात प्रवेश शिंदे गटातील कार्यकर्त्यांचा उबाठात प्रवेश शिंदे गटातील काशिंदे गटातील कार्यकर्त्यांचा उबाठात प्रवेश र्यकर्त्यांचा उबाठात प्रवेश
सहसंपर्कप्रमुखसह अनेकांचा ठाकरे गटात प्रवेश
सानपाड्यातील शिंदे गटाचे पक्षांतर, शिवबंधन बांधले
जुईनगर, ता. ३ (बातमीदार) : महापालिका निवडणुका जाहीर होण्याआधीच नवी मुंबईत पक्षांतराला सुरुवात झाली आहे. अनेक महिन्यांपासून नाराज असलेले शिवसेना शिंदे गटातील सानपाडा येथील सहसंपर्कप्रमुख शिरीष पाटील यांनी मातोश्रीवर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या उपस्थितीत आपल्या शेकडो कार्यकर्त्यांसह शिवसेना पक्षात प्रवेश केला.
मे महिन्यात १२ माजी नगरसेवकांनी शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश केला होता. यात सानपाडा येथील सोमनाथ वास्कर आणि कोमल वास्कर यांचादेखील प्रवेश झाला होता. तेव्हापासून शिरीष पाटील नाराज असल्याचे सांगण्यात येत आहे, तर शिवसेना फुटून शिंदे गट स्थापन झाला. तेव्हा विजय नाहटा यांच्यासमवेत शिंदे गटात गेलेले अनेक पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजीचा सूर असल्याचेही बोलले जात आहे. त्या नाराजीनाट्याचा पहिला अंक म्हणून हा पक्षप्रवेश असल्याचे बोलले जात आहे, तर अनेक नाराज कार्यकर्ते खासगीत पक्षांतराची भूमिका घेण्यावर विचार करत असल्याचेही सांगण्यात येत आहे.
भ्रमनिरास झाला
याप्रसंगी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे म्हणाले, अनेक कार्यकर्ते काही गैरसमजाने पक्ष सोडून गेले आहेत, परंतु त्यांचा भ्रमनिरास झाल्याने पुन्हा स्वगृही परतत आहेत. ही चांगली बाब आहे. आज भाजप अनेक गोष्टींची नावे बदलत आहे. त्याचबरोबर आपल्याच मतदारांच्या मोबाईलमध्ये संचार ॲप अपलोड करून त्यांची हेरगिरी करू पाहात आहे, हे निंदनीय आहे.
या वेळी शिवसेना नेते सुभाष देसाई, राजन विचारे, उपनेते व निरीक्षक भाऊ कोरगावकर, संपर्कप्रमुख एम. के. मढवी, जिल्हाप्रमुख प्रकाश पाटील, जिल्हा संघटक रंजना शिंत्रे, विधानसभा प्रमुख अतुल कुळकर्णी, उपजिल्हाप्रमुख संतोष घोसाळकर, सुनील गव्हाणे, शत्रुघ्न पाटील, शहरप्रमुख विशाल ससाणे, कार्यालयप्रमुख एकनाथ दुखंडे, उपशहरप्रमुख अजय पवार व शेकडो कार्यकर्ते उपस्थित होते.
