जागतिक एड्स नियंत्रण दिनानिमित्त जनजागृती
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन
अलिबाग, ता. ३ (वार्ताहर) ः प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्था, मुंबई आणि जिल्हाधिकारी व जिल्हा एड्स प्रतिबंध व नियंत्रण समितीचे अध्यक्ष किशन जावळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. निशिकांत पाटील यांच्या नियोजनानुसार १ डिसेंबर जागतिक एड्स नियंत्रण दिनानिमित्त शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले.
जिल्हा एड्स प्रतिबंध व नियंत्रण विभाग, जिल्हा रुग्णालय, अलिबाग यांच्यामार्फत १ ते १५ डिसेंबरदरम्यान विविध जागरूकता उपक्रम राबविण्यात येत असून, त्याचा एक भाग म्हणून आयोजित या कार्यक्रमात विद्यार्थी व पथकांनी उत्साहपूर्ण सहभाग नोंदविला. जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक संजय माने यांनी एचआयव्ही/एड्सची कारणे, प्रतिबंधक उपाय, गैरसमज आणि एआरटी उपचार पद्धती याबाबत वैज्ञानिक माहिती दिली. लग्नापूर्वी ब्रह्मचर्य पाळणे, वैवाहिक नात्यात निष्ठा राखणे, तसेच संसर्गाचा धोका असल्यास लैंगिक संबंधांच्या वेळी निरोधचा वापर करणे याचे महत्त्व त्यांनी विद्यार्थ्यांना पटवून सांगितले. तसेच आयसीटीसीच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील २५० शाळा, २३० गावे आणि ४६ महाविद्यालयांमध्ये जनजागृती कार्यशाळा घेण्यात आल्याची माहिती त्यांनी या वेळी दिली. जागतिक एड्स पंधरवड्यानिमित्त शुक्रवारी (ता. ५) सकाळी १० वाजता बाइक रॅलीचे आयोजन करण्यात येणार असून विद्यार्थ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. शीतल जोशी-घुगे यांनी एचआयव्ही, हिपॅटायटिस बी, सी किंवा इतर कोणत्याही संसर्गजन्य आजाराने बाधित व्यक्तींशी भेदभाव न करता मानवतावादी दृष्टिकोनातून वागण्याचे आवाहन केले. त्यांनी पोस्ट एक्सपोजर प्रो फिलॅक्सीस तसेच पर्सनल प्रोटेक्टिव्ह इक्विपमेंट वापरण्याबाबतही मार्गदर्शन केले. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्राचार्या डॉ. पूर्वा पाटील यांनी विद्यार्थ्यांनी एड्सविषयी सजग राहून निरामय जीवनशैली अंगीकारावी, असे प्रतिपादन केले. कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांना एचआयव्ही/एड्सची मूलभूत माहिती, कलंक आणि भेदभाव, प्रतिबंधक उपाय, सेवासुविधा, संक्रमित व्यक्तींचे हक्क, सकारात्मक जीवनशैली आणि देशाच्या विकासावर होणारा परिणाम याबाबत मार्गदर्शन देण्यात आले.
