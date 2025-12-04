पारदर्शक निवडणुकांची जय्यत तयारी
दुबार मतदारांच्या तपासणीसाठी पालिकेकडून प्रशिक्षण
पनवेल, ता. ४ (बातमीदार)ः पनवेल महापालिका सार्वत्रिक निवडणुका पारदर्शक करण्यासाठी प्रारूप मतदार यादीतील दुबार नावे शोधून मतदार यादी निर्दोष करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. याच अनुषंगाने पनवेल पालिकेने मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी, पर्यवेक्षकांना प्रशिक्षण दिले जात आहे.
पनवेल महापालिकेच्या हद्दीत ४६१ बीएलओ आणि पर्यवेक्षकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. या कर्मचाऱ्यांना उपायुक्त (निवडणूक) नानासाहेब कामठे, निवासी नायब तहसीलदार संभाजी शेलार यांनी मार्गदर्शन केले. या वेळी बीएलओ ॲपचा वापर करून मतदार यादीतील दुबार नावे ओळखणे, त्यांची खात्री करणे आणि नियमांनुसार पुढील कार्यवाहीबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले. तर राज्य निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्रशासकीय प्रक्रिया सांगण्यात आली. प्रारूप मतदार यादीवर आलेल्या हरकती व सूचनांच्या पडताळणीनंतर अंतिम मतदार यादी अचूक करण्याचा महापालिकेचा प्रयत्न असल्याचे उपायुक्त कामठे यांनी सांगितले.
प्रारूप मतदार यादीवरील हरकती, सूचना तसेच दुबार मतदार तपासणीची प्रक्रिया काटेकोरपणे राबवली जात आहे. मतदार याद्या निर्दोष व्हाव्यात, यासाठी महापालिका प्रयत्नशील आहे.
- मंगेश चितळे, आयुक्त, पनवेल महापालिका
