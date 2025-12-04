दिव्यांगांच्या सर्वांगिण विकासाचा निर्धार
दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासाचा निर्धार
जागतिक दिव्यांगदिनानिमित्त कळंबोलीत कार्यक्रम
पनवेल, ता. ४ (बातमीदार)ः जागतिक दिव्यांगदिनानिमित्त कळंबोलीतील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवनात कार्यक्रम करण्यात आला. या वेळी दिव्यांगांच्या घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करणारी पनवेल पालिका राज्यात एकमेव असल्याचे आयुक्त मंगेश चितळे यांनी सांगितले.
पनवेल महापालिका क्षेत्रात आरोग्य विभागाचे उपायुक्त प्रसेनजित कारलेकर यांनी दिव्यांग बांधवांसाठी राबविलेल्या विविध योजनांची माहिती देत लाभ घेण्याचे आवाहन केले. कार्यक्रमात दिव्यांगांसाठी सर्वसमावेशक आरोग्य शिबिर झाले. यामध्ये रक्त तपासण्या, कान-नाक-घसा तपासणी, आयुष्मान कार्डचे वाटप करण्यात आले. विविध मनोरंजनात्मक खेळांनाही दिव्यांग बांधवांचा प्रतिसाद मिळाला. कार्यक्रमात दिव्यांग संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला. या कार्यक्रमाला सहाय्यक आयुक्त सुबोध ठाणेकर, कळंबोली सहाय्यक पोलिस निरीक्षक दत्तात्रय डफळ, दिव्यांग विभागप्रमुख प्रकाश गायकवाड, जनसंपर्क अधिकारी नितीन साके, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. भक्तराज भोईट, डॉ. पंडित उपस्थित होते.
-------------------------------
विशेष गौरव
वेटलिफ्टिंग, गोळाफेकमध्ये १७ सुवर्णपदकांची कमाई करणारे कळंबोलीतील विनोद देवकर यांचा गौरव करण्यात आला. तसेच मनोरंजन खेळांतील विजेत्यांनाही सन्मानचिन्ह देऊन गौरवले गेले. याप्रसंगी किशोर गोखील यांनी सादर केलेले ‘मेरी आवाज ही मेरी पहचान है’ गाण्याला दाद मिळाली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.