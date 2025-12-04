दिव्यांगाच्या सक्षमीकरणासाठी प्रयत्न ः तुकाराम मुंडे
खारघर, ता. ४ (बातमीदार) : दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणासाठी शासन प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे शासनाकडून राबवण्यात येणाऱ्या योजनांचा लाभ दिव्यांग व्यक्तीने घ्यावा, असा सल्ला शासनाच्या दिव्यांगजन कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी पालकांना दिला.
खारघर येथील राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तीकरण संस्थेच्या वतीने (ता. ३) रोजी जागतिक दिव्यांगदिन साजरा करण्यात आला. या वेळी तुकाराम मुंढे राज्य शासन दिव्यांग व्यक्तींकरिता शासनातर्फे राबवण्यात योजना आणि दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती योजनांविषयी पालकांना मार्गदर्शन केले. दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणासाठी शासन प्रयत्न करीत असल्याचे सांगितले. या कार्यक्रमाला हेलेन केलर इन्स्टिट्यूट ऑफ डेफ अँड डेफ-ब्लाइंडचे मुख्य कार्यकारी योगेश देसाई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रायगड जिल्हा दिव्यांगजन सक्षमीकरण अधिकारी मंगेश पाटील, ठाणे सिव्हिल हॉस्पिटलचे रेडिओलॉजिस्ट डॉ. अविनाश पडालकर उपस्थित होते.
नाटिकांचे सादरीकरण
दिव्यांगांसाठी राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तीकरण संस्था आणि द हंस फाउंडेशनच्या संयुक्त विद्यमाने कार्यन्वित तिसऱ्या बसचे उद्घाटन मुंडे यांनी केले. या वेळी राष्ट्रीय बौद्धिक सशक्तीकरण संस्थेद्वारा विकसित निपिड दिशा पुस्तके, एसएलडी किटचे वाटप करण्यात आले. या वेळी बौद्धिक दिव्यांग मुले, पालक, प्रशिक्षणार्थींनी नृत्य, गायन, नाटिकांचे सादरीकरण केले.
