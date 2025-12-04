दिव्यांगाच्या हक्कांविषयी जनजागृती
दिव्यांगांच्या हक्कांविषयी जनजागृती
नवी मुंबईतील इटीसी केंद्राच्या रॅलीला प्रतिसाद
नेरूळ, ता. ४ (बातमीदार)ः नवी मुंबई महापालिका इटीसी अपंग शिक्षण, प्रशिक्षण व सेवासुविधा केंद्राद्वारे दिव्यांगत्वाबाबत जनजागृती करण्यासाठी सातत्याने विविध उपक्रम राबविले जातात. या उपक्रमांचा भाग म्हणून जागतिक दिव्यांगदिनाचे औचित्य साधताना जनजागृती रॅली काढण्यात आली.
इटीसी केंद्रातील दिव्यांग मुलांच्या पालकांसाठी कार्यशाळा घेण्यात आली. या कार्यशाळेत डॉ. अमृता जोशी आणि सागर पगार यांनी पालकांना ‘सुजाण पालकत्व’ या विषयावर बहुमोल मार्गदर्शन केले. दिव्यांगत्वाविषयी जनजागृतीपर रॅलीत इटीसी केंद्रातील कर्मचारी, विविध प्रवर्गातील दिव्यांग मुले, त्यांचे पालक तसेच निर्भया फाउंडेशनचे संस्थापक मनोज बर्डे सहभागी झाले. इटीसी केंद्र ते वाशी स्थानक परिसरात ही रॅली मार्गस्थ झाली.
----------------------------
मुलांना खाऊवाटप
केंद्राच्या संचालिका डॉ. अनुराधा बाबर यांनी सर्व दिव्यांग मुले, पालकांचा उत्साह वाढवला. दिव्यांगत्वाबाबत माहिती दर्शविणारे फलक, घोषणाद्वारे दिव्यांगत्वाबाबत जनजागृती करण्यात आली. या वेळी रॅलीमध्ये ४४० दिव्यांग मुलांसह त्यांच्या पालकांनी उपस्थिती लावली होती. समाजातील सर्व स्तरांवर दिव्यांगांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले. रॅलीची सांगता खाऊवाटपातून करण्यात आली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.