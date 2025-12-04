गतिशील शहराचा बहुमान
गतिशील शहराचा बहुमान
नवी मुंबईत आयटीएमएस प्रणालीचा वापर
विक्रम गायकवाड ः सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. ४ : शहरातील वाहतूक कोंडीची समस्या सोडवण्यासाठी आयटीएमएस प्रणालीचा वापर केला जाणार आहे. यामुळे प्रवासाच्या वेळेत मोठी बचत होऊन इंधनाचा खर्चही कमी होणार असून, नवी मुंबईला गतिशील शहराचा नवा नावलौकिक मिळणार आहे.
नवी मुंबईची ओळख एक आधुनिक आणि स्मार्ट शहर अशी आहे. त्यामुळे शहराला विविध आव्हानांचादेखील सामना करावा लागत आहे. वाढत्या वाहनांमुळे वाहतूक कोंडीच्या मोठ्या समस्येला नवी मुंबईकरांना सामोरे जावे लागत आहे. ही बाब लक्षात घेता आयटीएमएस प्रणाली वापरण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. काही दिवसांमध्ये पाम बीच मार्गावर ही कार्यान्वित होणार आहे. त्यानंतर शहरातील महत्त्वाचे ६५ चौक व इतर सात ठिकाणी अशा ७२ ठिकाणी टप्प्या-टप्प्याने ही सेवा सुरू करण्याचा पालिकेचा प्रयत्न आहे.
----------------------------------
यंत्रणेचे फायदे
१ गतिशील सिग्नल व्यवस्था - नव्या प्रणालीद्वारे सिग्नलवरील वाहनांच्या संख्येचे अचूक निरीक्षण करण्यात येऊन सिग्नलची वेळ आपोआप बदलली जाणार आहे. यामुळे रस्त्यावर अनावश्यक थांबणे टळून वाहनांचा सततचा प्रवाह कायम राहण्यास मदत होणार आहे.
२ इंधन, वेळेची बचत - नागरिकांना त्यांच्या नियोजित ठिकाणी वेळेत पोहोचणे शक्य होणार आहे. वारंवार ब्रेक लावणे, थांबणे कमी झाल्याने इंधन खर्चात बचत होणार आहे.
३ अपघातग्रस्तांना मदत - या प्रणालीत उच्च क्षमतेचे कॅमेरे असल्याने रस्त्यावरील अपघात, वाहनातील बिघाड किंवा आपत्कालीन घटनांचे त्वरित निदान करण्यात येऊन संबंधित यंत्रणांना माहिती दिली जाणार आहे. तसेच पादचारी, सायकलस्वारांसाठी विशेष सिग्नल व्यवस्था आहे.
------------------------------------
आपत्कालीन काळात उपयुक्त
- या प्रणालीमध्ये प्रवाशांना वाहतुकीसंबंधी इत्थंभूत माहिती देण्यासाठीचे डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड, मोबाईल ॲप आहेत. त्यामुळे नागरिकांना गर्दीचे मार्ग टाळून प्रवासाचे नियोजन करता येणार आहे.
- सार्वजनिक वाहतूक वाहनांना प्राधान्य देण्याची व्यवस्था असल्यामुळे त्यांच्या वेळेत सुधारणा होणार आहे. त्यामुळे सार्वजनिक वाहतूक वापराकडे कल वाढीस मदत होणार आहे.
- आपत्कालीन सेवेतील रुग्णवाहिका, अग्निशमन दलाच्या वाहनांसाठी ग्रीन कॉरिडॉर निर्माण करण्याची सुविधा असल्याने प्रतिसाद देणे शक्य.
---------------------------
पालिकेला महसूल
पुनम ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन कंपनीच्या माध्यमातून होणारा प्रकल्प पालिकेसाठी आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर आहे. या प्रकल्पावर पालिकेला कोणताही खर्च करावा लागणार नाही. तसेच सिग्नलवरील डिजिटल स्क्रीनवर प्रदर्शित जाहिरातीच्या माध्यमातून महसूल उपलब्ध होणार आहे.
़़़़़़़़ः---------------------------
नवी मुंबईतील वाहतूक व्यवस्थापनात आयटीएमएस प्रणाली एक क्रांती घडवून आणेल. पीपीपी मॉडेलमुळे नवी मुंबईकरांना जगातील सर्वोत्तम तंत्रज्ञान विनामूल्य मिळणार आहे. या प्रणालीमुळे केवळ वाहतूक सुरळीत होणार नाही, तर वेळ, पैशांची बचत होणार आहे.
- शिरीष आरदवाड, शहर अभियंता, नवी मुंबई