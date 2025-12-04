व्हॉट्सअॅप चॅट बॉटद्वारे योजनांची माहिती
व्हॉट्सअॅप चॅट बॉटद्वारे योजनांची माहिती
ठाणे जिल्हा परिषदेचा ''हायटेक'' कारभार
ठाणे, ता. ४: डिजिटल युगात शासकीय सेवांचा दर्जा उंचावण्यासाठी ठाणे जिल्हा परिषदेने मोठे पाऊल टाकले आहे. आता ''व्हॉट्सअॅप चॅट बॉट'' च्या माध्यमातून नागरिकांना जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती एका क्लिकवर मिळणार आहे, तसेच त्याच ठिकाणी अर्ज भरण्याची सुविधा देखील उपलब्ध होणार आहे. यामुळे नागरिकांना शासकीय योजनांचा लाभ घरबसल्या घेता येईल.
शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी, तसेच जन्म मृत्यू, विवाह नोंदणी यासारखे महत्वाचे दाखले घेण्यासाठी नागरिकांना शासकीय कार्यालयांमध्ये पायपीट करावी लागते. तसेच लांबचलांब रांगा लावाव्या लागतात. यामध्ये नागरिकांचा पैसा व वेळ अधिक खर्ची पडतो. त्यामुळे सामान्य नागरिकांना सरकारी सेवा त्यांच्या दारातच सहज, सुलभ आणि जलदगतीने उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी ठाणे जिल्हा परिषदेने डोअर स्टेप डिलेव्हरी हा उपक्रम सुरु केला असून हा उपक्रम लोकाभिमुख व परिणामकारक ठरत आहे.
''डोअर स्टेप डिलिव्हरी'' उपक्रमाला नवी जोड
जन्म-मृत्यू, विवाह नोंदणी तसेच विविध शासकीय योजनांच्या लाभासाठी होणारी नागरिकांची पायपीट आणि वेळेचा अपव्यय थांबवण्यासाठी हा नवा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. या चॅट बॉटमध्ये डोअर स्टेप डिलिव्हरीअंतर्गत उपलब्ध असलेल्या ४०२ सेवांसह जि.प. सेस फंडातून राबवण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती मिळेल.
अर्ज प्रक्रिया
लाभार्थी चॅट बॉटद्वारे माहिती घेऊन अर्ज भरू शकतील. अर्ज भरल्यानंतर एक अप्लिकेशन क्रमांक मिळेल. हा अर्ज संबंधित विभागाकडे वर्ग होईल. त्यानंतर, संबंधित विभागाचे अधिकारी/कर्मचारी ''डोअर स्टेप डिलिव्हरी'' अंतर्गत अर्ज पडताळणी आणि आवश्यक कागदपत्रे घेण्यासाठी थेट लाभार्थ्यांच्या घरी येतील. कागदपत्रे संबंधित विभागाकडे हस्तांतरित केली जातील, यामुळे लाभार्थ्यांचे शासकीय कार्यालयाचे हेलपाटे थांबणार असून वेळेची बचत होणार आहे.
अधिकाऱ्यांचे आवाहन
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश फडतरे यांनी सांगितले की, "डिजिटल युगात नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून नागरी सेवांचा दर्जा उंचावणे ही काळाची गरज आहे. ''व्हॉट्सअॅप चॅट बॉट'' हे त्याच दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. नागरिकांनी या सुविधेचा स्वीकार करून तिचा प्रभावीपणे वापर करावा."
