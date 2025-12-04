ठाणे पालिका निवडणुकीची तयारी
ठाणे पालिका निवडणुकीची तयारी
१,९४२ मतदान केंद्रे सज्ज
ठाणे, ता. ४ : महापालिका निवडणुकीच्या दिशेने प्रशासकीय हालचालींना वेग आला आहे. आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर आता प्रशासनाने प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या तयारीला सुरुवात केली आहे. मतदारांना सुरळीत सुविधा पुरवण्यासाठी एकूण १,९४२ मतदान केंद्रांची उभारणी युद्धपातळीवर सुरू आहे. प्रत्येक केंद्राशी सरासरी ८५० मतदार जोडण्याचा कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
गेल्या तीन वर्षांपासून महापालिकेत प्रशासकीय राजवट होती. निवडणुकीचे ढोल वाजू लागताच आता नव्या सभागृहाचे चित्रही स्पष्ट झाले आहे. शहरातील ३३ प्रभागांतून १३१ नगरसेवक निवडले जाणार आहेत. यापैकी ३२ प्रभाग चार सदस्यांचे, तर एक प्रभाग तीन सदस्यांचा असेल. बहुतेक मतदान केंद्रे महापालिकेच्या शाळा व शासकीय इमारतींमध्ये राहणार असून, आवश्यक त्या ठिकाणी अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध करता येतील का याचा आढावा प्रशासनाकडून घेतला जात आहे. मतदान केंद्रांवर मंडप, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था आणि मूलभूत सुविधा पुरवण्यावर विशेष भर देण्यात येणार आहे. तसेच मतदारांमध्ये जागरूकता आणि उत्सुकता वाढावी म्हणून जवळपास ७५० केंद्रांवर सेल्फी पॉइंट उभारले जाणार असल्याची माहिती पालिका निवडणूक विभागाने दिली.
नव्या सभागृहाचे स्वरूप
गेल्या तीन वर्षांपासून महापालिकेत प्रशासकीय राजवट होती. शहरातील ३३ प्रभागांतून १३१ नगरसेवक निवडले जाणार आहेत. ३२ प्रभाग चार सदस्यांचे असतील, तर एक प्रभाग तीन सदस्यांचा असेल.
मूलभूत सुविधांवर भर
बहुतेक केंद्रे महापालिकेच्या शाळा आणि शासकीय इमारतींमध्ये असतील. येथे मंडप, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था आणि इतर मूलभूत सुविधा पुरवण्यावर विशेष भर दिला जात आहे.
७५० केंद्रांवर ‘सेल्फी पॉइंट’
मतदारांमध्ये उत्सुकता वाढवण्यासाठी जवळपास ७५० केंद्रांवर ‘सेल्फी पॉइंट’ उभारले जाणार आहेत. तसेच दिव्यांग आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी प्रत्येक केंद्रावर रॅम्पची व्यवस्था केली जात आहे.
सुमारे ७५० व्हीलचेअर्स उपलब्ध ठेवण्याचे नियोजन आहे.
महिलांसाठी ‘सखी बूथ’
महिला मतदारांना आकर्षक आणि आरामदायक वातावरण देण्यासाठी शहरातील ३३ ठिकाणी ‘सखी बूथ’ उभारले जातील.
हे बूथ गुलाबी पडदे, फुले आणि फुगे लावून सजवले जातील.
कर्मचारी दल सज्ज
कर्मचारीसंख्या : निवडणूक सुरळीत पार पाडण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने सुमारे १३,००० कर्मचारी सज्ज ठेवले आहेत. यामध्ये ठाणे महापालिकेचे ४,००० तसेच इतर महापालिका व शासकीय यंत्रणांतील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. पुढील महिन्यात आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता असून, प्रशासनाने निवडणुकीची सर्व तयारी पूर्ण करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.
