मोक्षधाम स्मशानभूमीच्या कामाला ‘ब्रेक’
दुरुस्ती रखडली, नागरिकांमध्ये नाराजी
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ४ ः दत्तनगर परिसरातील मोक्षधाम स्मशानभूमीच्या पुनर्बांधणी कामाला ब्रेक लागला आहे. सोमवार (ता. १)पासून या कामाला सुरुवात होणार असल्याची घोषणा पालिकेने केली होती. मात्र, राजकीय हस्तक्षेप आणि नागरिकांच्या हरकतींमुळे या कामाची सुरुवात अद्यापही झालेला नाही. पालिका प्रशासन यावर अद्याप तोडगा काढू शकलेले नसल्याने प्रत्यक्षात दुरुस्ती कामाची सुरुवात कधी होणार हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे.
डोंबिवलीत सर्वाधिक ४२ स्मशानभूमी आहेत. यातील महत्त्वाच्या कोळेगाव, पाथर्ली आणि मोक्षधाम शिवमंदिर स्मशानभूमी यांची दुरावस्था झाली होती. यातील पाथर्ली आणि कोळेगाव येथील स्मशानभूमींची नव्याने पुर्नंबांधणी करण्यात आली आहे. तर, दत्तनगर येथील मोक्षधाम ही स्मशानभूमी शहराच्या मध्यभागी असल्याने आणि कर्मचारी व काही प्रमाणात सुविधा असल्याने नागरिकांकडून प्राधान्य दिले जाते. मात्र, या स्मशानभूमीचे बांधकाम हे जुने झाले असून फरशांची व चौथऱ्याची पडझड, लोखंडी रेलिंगचे नुकसान, पावसाळ्यात पत्रे गळणे अशा अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. या अनुषंगाने आता मोक्षधाम स्मशानभूमीचे काम पालिकेने हाती घेतले आहे. सोमवारपासून या कामास सुरुवात होणार होती. पालिका प्रशासनाने स्मशानभूमी दुरुस्तीच्या काळात पर्यायी ठिकाणांची माहिती नागरिकांना दिली. त्याविषयीचे फलक दर्शनी भागात लावले गेले.
राजकीय, स्थानिकांचा विरोध
परंतु, या पर्यायी ठिकाणी अपुऱ्या सुविधा असल्याचे सांगत राजकीय मंडळी व काही नागरिकांनी आक्षेप घेत स्मशानभूमी बंद करण्यास विरोध दर्शविला. पाथर्ली येथे कर्मचारी सुविधा नाहीत, कुंभारखानपाडा येथे स्मशानभूमीला टाळे लागलेले असते. पर्यायी ठिकाणी पालिका प्रशासनाने सर्व सोयीसुविधा द्याव्यात नंतर हे काम सुरु करावे असे नागरिकांचे म्हणणे आहे. पुनर्बांधणी काळात विद्युत दाहिनी सुरू राहणार असली, तरी लाकूडदहन पूर्णपणे बंद ठेवण्याच्या पालिकेच्या निर्णयामुळेही असंतोष वाढला आहे. या सर्व गोंधळात दत्तनगर स्मशानभूमीचे काम अनिश्चिततेत अडकले आहे.
पर्यायी ठिकाणी योग्य व्यवस्था
नागरिकांचे म्हणणे आम्ही ऐकून घेतले असून त्यावर तोडगा काढण्याचे काम सुरु आहे. त्यांच्या सर्व मागण्या या रास्त नाहीत. पर्यायी ठिकाणी योग्य व्यवस्था करण्यात आली आहे, डोंबिवलीत सर्वाधिक स्मशानभूमी असून सर्व ठिकाणी कर्मचारी देणे हे शक्य नाही. दत्तनगर येथील मोक्षधाम स्मशानभूमीचे पावसाळ्यापूर्वी दुरुस्तीचे काम पूर्ण होणे गरजेचे आहे. त्याअनुषंगाने आम्ही प्रयत्न करत आहोत, असे पालिका अधिकाऱ्यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले.
