पत्नीच्या सांगण्यावरून पतीची हत्या
चार आरोपींना अटक
ठाणे, ता. ४: शहापूर तालुक्यातील चेरपोली येथील जंगलात अर्धवट जळालेल्या आणि कुजलेल्या अवस्थेत आढळलेल्या अनोळखी मृतदेहाची ओळख केवळ २४ तासांत पटवून या गुन्ह्यातील चार मारेकऱ्यांना अटक करण्यात ठाणे ग्रामीण पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे शाखेला मोठे यश आले आहे. अटक केलेल्यांमध्ये मृताच्या पत्नीचाही समावेश आहे. मृत पती तिपन्ना हा पत्नीला देत होता. त्यामुळे त्रासातून हा खून करण्यात आल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.
मौजे चेरपोली गावातील हद्दीत नाशिक-मुंबई महामार्गालगत जंगल परिसरात कमरेपासून वरचा भाग अर्धवट जाळून पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न केलेला मृतदेह पोलिसांना आढळून आला होता. याप्रकरणी शहापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. कोणताही धागादोरा नसताना मृत आणि आरोपींचा शोध घेणे हे पोलिसांसमोर आव्हान होते. त्यामुळे ठाणे ग्रामीण अधीक्षक डॉ. डी. एस. स्वामी यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संदीप गीते यांनी पथके तयार केली. सीसीटीव्ही आणि मिसिंग व्यक्तींची पडताळणी सुरू केली.
स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस उपनिरीक्षक महेश कदम यांना गुप्त बातमीदाराकडून माहिती मिळाली की, १७ नोव्हेंबर रोजी पहाटेच्या सुमारास कल्याण येथील फैयाज व त्याचे दोन साथीदार यांनी रिक्षातून मृत व्यक्तीला शहापूर भागात आणले आणि गळा आवळून व दगडाने ठेचून त्याचा खून केला. त्यानुसार पोलिसांनी रिक्षाचालक फैयाज जाकीर हुसेन शेख (३५) त्याचे साथीदार सिकंदर बादशहा मुजावर (३५) आणि गुलाम अकबर इक्तीयार मौलवी (३८) या तिघांना ताब्यात घेतले.
चौकशीदरम्यान फैयाज शेख याने कबूल केले की, त्याची मेहुणी हसीना मेहबुब शेख हिच्या सांगण्यावरून त्याने सिकंदर आणि गुलाम यांच्या मदतीने तिचा पती मयत तिपन्ना याची हत्या केली. खून केल्यानंतर पुरावा नष्ट करण्याच्या उद्देशाने डिझेलच्या मदतीने मृतदेह अर्धवट जाळण्यात आला होता. यानंतर शहापूर पोलिसांनी कर्नाटक येथून हसीना मेहबुब शेख हिलाही अटक केली आहे.
