रस्त्यावरच कचऱ्याचे ढीग
बदलापूर, ता. ४ (बातमीदार) : कुळगाव-बदलापूर नगर परिषदेच्या निवडणुका पार पडल्या असल्या तरी शहरातील मूलभूत स्वच्छतेकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष कायम असल्याचा तीव्र आरोप नागरिकांनी केला आहे. बदलापूर पश्चिमेकडील गांधी टेकडी ते हेंद्रेपाडा रस्त्यावर तर अक्षरशः अघोषित डम्पिंग ग्राउंड तयार झाले आहे. संरक्षक भिंत नसलेल्या नाल्याच्या कडेला प्लॅस्टिकच्या पिशव्या, गोण्या आणि घरगुती कचऱ्याचे ढीग साचले आहेत. अवघ्या ५० मीटरच्या अंतरात ठिकठिकाणी कचरा रस्त्यावर पसरलेला असून, यात प्लॅस्टिक कचऱ्याचे प्रमाण लक्षणीय आहे.
निवडणुकीच्या काळात प्रशासकीय यंत्रणा राजकीय घडामोडींमध्ये गुंतल्यामुळे दैनंदिन स्वच्छतेच्या कामावर परिणाम झाला होता. पहिल्या टप्प्यातील मतदान पार पडूनही परिस्थितीत सुधारणा न झाल्याने नागरिकांचा संताप अधिक वाढला आहे. ‘‘निवडणुका संपल्या... निदान शहर तरी स्वच्छ करा,’’ अशी मागणी संतप्त नागरिकांनी केली आहे. शहरात कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यास आणि नियमित सफाई करण्यात यंत्रणांची हलगर्जी दिसून येत असून, यामुळे अनेक प्रभाग स्वच्छतेच्या दृष्टीने धोक्याच्या वर्तुळात आले आहेत.
भटक्या श्वानांचा उपद्रव वाढला
साचलेल्या कचऱ्यामुळे गांधी टेकडी, मोहनानंद नगर, मांजर्ली, शनिनगर आणि हेंद्रेपाडा परिसरात भटक्या कुत्र्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. हा कुत्र्यांचा वावर नागरिकांसाठी त्रासदायक ठरत असून, सुरक्षेचा धोका निर्माण झाला आहे. पालिकेने तत्काळ स्वच्छता उपक्रम राबवून भटक्या कुत्र्यांचा त्रास आणि अस्वच्छता दोन्ही नियंत्रणात आणावे. त्यामुळे बदलापूरकरांच्या या मूलभूत मागणीला पालिका प्रशासन कधी प्रतिसाद देणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
