डोंबिवलीत कोयता टोळीचा शस्त्रसाठा जप्त
दोन जण अटकेत, दोघांचा शोध सुरू
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ४ ः मागील काही महिन्यांपासून डोंबिवली शहराच्या विविध भागात हातात कोयता, तलवारी घेऊन रात्रीच्या वेळेत दहशत पसरविणे, तसेच किरकोळ कारणावरून पादचाऱ्यांना मारण्याचे प्रकार वाढले आहेत. नागरिकांमध्ये दहशतीचे वातावरण असताना टिळकनगर पोलिसांनी सोमवारी (ता. १) पहाटे भोईरवाडी परिसरात छापा टाकला. या वेळी मोठ्या प्रमाणात कोयता, तलवारी, छऱ्याच्या बंदुकीचा साठा जप्त करण्यात आला. याप्रकरणी दोन जणांना अटक करण्यात आली असून, दोघांचा शोध पोलिस घेत आहेत.
टिळकनगर पोलिस ठाण्याचे हवालदार बाबुराव हांडे यांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी रवी शिंदे (वय २७), अन्झार अब्दुल कयूम शेख (वय २५), आकाश अशोक शेलार, आतिश उर्फ मन्टी अशोक शेलार या चार जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यापैकी पोलिसांनी रवी व अन्झार यांना अटक केली आहे.
टिळकनगर पोलिस ठाण्याचे पथक सोमवारी रात्री गस्त घालत होते. त्या वेळी ठाकुर्लीजवळील खंबाळपाडा भागात कृष्णा व्हिला सोसायटीच्या परिसरात असलेल्या एका निवाऱ्यामध्ये काही व्यक्तींनी कोयते, तलवारी, बंदुका असा शस्त्रसाठा करून ठेवला आहे. त्यामधील काही जण हातात कोयते, तलवारी घेऊन परिसरात दहशत पसरवित आहेत, अशी गुप्त माहिती मिळाली होती. यानुसार पोलिसांनी तातडीने आवश्यक संरक्षणाची सामग्री घेऊन भोईरवाडी खंबाळपाडा येथे छापा टाकला. पोलिस आल्याचे पाहून चारही जण शस्त्रसाठा सोडून पळून जाऊ लागले. दोन जण अंधाराचा फायदा घेत पळून जाण्यात यशस्वी ठरले, तर हवालदार हांडे आणि वैद्य यांनी पाठलाग करून दोन जणांना पकडले. दरम्यान, पोलिसांनी कोयता, तलवारी, छऱ्याच्या बंदुका, छरे असा शस्त्रसाठा जप्त केला असून, पुढील तपास सुरू आहे.
दोन दिवसांपूर्वी डोंबिवली पश्चिममधून मोठागाव येथे सात जणांच्या कोयता टोळक्याने एका तरुणावर हल्ला करत त्याला व त्याच्या साथीदारांना जखमी केले होते, तर रात्रीच्या सुमारास एका गुंडाने हातात कोयता घेऊन वाहनचालकांना धमकावल्याची घटना घडली होती. याप्रकरणी या गुंडाला कोळसेवाडी पोलिसांनी अटकदेखील केली होती. यासारख्या वाढत्या घटना पाहता कोयता टोळीचा बंदोबस्त करणे हे पोलिसांसमोर आव्हान आहे.
