‘दत्त दिगंबरा’चा दिवसभर जयघोष
नवी मुंबईतील मंदिरांमध्ये भाविकांच्या रांगा
तुर्भे, ता. ४ (बातमीदार) : नवी मुंबईतील दत्त मंदिरांत दत्त जयंती उत्साहात साजरी करण्यात आली. शहरातील विविध मंदिरांमध्ये पहाटेपासून भाविकांनी रांगा लावल्या होत्या. या वेळी ‘दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा’च्या निनादात वातावरण भक्तिमय झाले होते.
दत्त जयंती निमित्ताने सुवर्ण पादुकांवर अभिषेक, गुरुचरित्र पारायण समाप्ती, हरिपाठ, दिवसभर विविध महिला व पुरुष भजनी मंडळांच्या भजनाचा कार्यक्रम, श्री दत्त जन्माचे कीर्तन, श्री दत्त जन्माचे पाळणागीत, मंदिराभोवती पाच प्रदक्षिणा, गावदेवी मंदिरापर्यंत पालखी मिरवणूक, महाप्रसाद अशा विविध कार्यक्रमांची रेलचेल होती. या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने भाविकांची गर्दी झाली होती. ठाणे-बेलापूर पट्टीतील सर्वात मोठा दत्त जयंती उत्सव म्हणून सानपाडा गावाची ओळख असलेल्या स्वयंभू दत्त मंदिरात चार दिवसांचा सप्ताह साजरा केला जातो. या वेळी भक्तांसाठी महाप्रसाद वाटप करण्यात आले. शिरवणे गाव येथे श्री दत्त महाराज जन्मोत्सव सोहळा होता. या वेळी दत्त महाराज अभिषेक, पद्यपूजा, आरती, श्रीदत्त जन्माचे कीर्तन, हरिपाठ, भजन, पाळणा, आरती, दर्शन, तीर्थप्रसाद, महाप्रसाद वाटण्यात आला, तर सेक्टर २० नेरूळगाव येथे देखील श्रीदत्त जयंती साजरी करण्यात आली. या वेळी हरिपाठ, पूजा, आरती, भजन आदी कार्यक्रमांसह तीर्थप्रसाद व महाप्रसादाचे आयोजण करण्यात आले होते.
कार्यक्रमांची रेलचेल
- करावे गावातील साईवाडीतील साईबाबा मंदिरात दत्त जयंती साजरी करण्यात आली. येथे आरती, पूजा, प्रसाद, श्रीदत्त गायत्री होम, भजन, कीर्तन, अभंग आदी कार्यक्रम झाले. दुपारी महाप्रसादानंतर दत्ताची पालखी मिरवणूक काढण्यात आली.
- जुईनगर, तुर्भे गावातील रामतनू माता मंदिरातही दत्त जयंतीला विविध धार्मिक कार्यक्रमांची रेलचेल होती, तर कोपरखैरणे गावातील कोपर खैरणे सेक्टर- १९ ए येथील राजराजेश्वरी रणादेवी माता मंदिरात रणादेवी माता मित्र मंडळाने ज्येष्ठ नागरिकांचा सन्मान केला.