एड्सविषयक रॅलीतून जनजागृती
आमदार प्रशांत ठाकूर यांची उपस्थिती
पनवेल, ता. ४ (बातमीदार)ः एचआयव्ही / एड्स आजाराबद्दल जनजागृतीसाठी कळंबोली, पनवेल येथे जनजागृतीपर रॅली काढण्यात आली होती. जागतिक एड्स सप्ताहानिमित्त रोटरी क्लब ऑफ पनवेल इंडस्ट्रियल टाउन आणि उपजिल्हा रुग्णालयाच्या सहभागातून हा उपक्रम करण्यात आला.
कै.आबासाहेब उत्तमराव बेडसे सेवाभावी संस्थेचे लाईफ लाईन स्कूल ऑफ नर्सिंग, सुशीला नर्सिंग महाविद्यालय, पनवेल आणि डॉ. जयश्री पाटील इन्स्टिट्यूट ऑफ नर्सिंग यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा उपक्रम पार पडला. या वेळी नर्सिंगच्या विद्यार्थ्यांनी एचआयव्ही / एड्स जनजागृतीसाठी प्रभावी पथनाट्य सादर केले. आमदार प्रशांत ठाकूर आणि डॉ. प्रकाश पाटील यांनी समाजातील गैरसमज दूर करून जनजागृती वाढवण्याचे महत्त्व पटवून दिले. आमदार ठाकूर यांच्या हस्ते रॅलीचे उद्घघाटन झाले. यावेळी रॅली लाईफ लाईन हॉस्पीटलपासून छत्रपती शिवाजी महाराज मार्ग, जयभारत नाका मार्गे उपजिल्हा रुग्णालयात पोहोचली, येथेही विद्यार्थ्यांनी पथनाट्य सादर केले.
