जगन्नाथ प्लाझातील नागरी सुविधा केंद्राचे स्थलांतर
विराट मेन्शनमध्ये तात्पुरती व्यवस्था
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ४ ः जगन्नाथ कॉमर्स प्लाझा येथे तात्पुरते स्थलांतरित करण्यात आलेले नागरिक सुविधा केंद्र पुन्हा एकदा हलविण्यात येणार आहे. डोंबिवली विभागाच्या महापालिका मुख्यालयाची इमारत धोकादायक झाल्याने हे केंद्र काही महिन्यांपूर्वी जगन्नाथ प्लाझामध्ये हलविण्यात आले होते. मात्र, सध्या तेथे महापालिकेच्या बांधकाम विभागामार्फत नव्या नागरिक सुविधा केंद्राच्या फर्निचर व संबंधित कामांची सुरुवात झाली असल्याने हे सुविधा केंद्र विराट मेन्शन येथे स्थलांतरीत केल्याची माहिती पालिका प्रशासनाने दिली आहे.
पालिकेची इमारत धोकादायक झाल्याने नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने डोंबिवली उपविभागीय कार्यालयातील नागरी सुविधा केंद्र कॉमर्स प्लाझा येथे स्थलांतरित करण्यात आले होते. परंतु, येथे सध्या नागरी सुविधा केंद्रातील फर्निचर, इलेक्ट्रिकल कामाची निविदा पूर्ण होऊन कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात झाली आहे. या कामामुळे इमारतीत मोठ्या प्रमाणात धूळ, फर्निचर कापण्याचे आवाज, इतर बांधकाम साहित्यांची हालचाल सुरू असल्याने तेथे बसून नियमित सेवा देणे कर्मचाऱ्यांसाठी आणि नागरिकांसाठी कठीण झाले आहे. आरोग्याच्या दृष्टीनेही ही परिस्थिती धोकादायक असल्याचे लक्षात घेऊन महापालिकेने पर्यायी व्यवस्था करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महापालिकेने नागरिकांना गर्दी टाळण्यासाठी आणि कामकाज सुलभ व्हावे म्हणून शक्य तितक्या ऑनलाइन सेवांचा वापर करण्याचे आवाहन केले आहे. पालिकेच्या डिजिटल पोर्टल व मोबाईल ॲपद्वारे कर भरणा व विविध सेवा सहज उपलब्ध असल्याचेही पालिकेने सांगितले आहे.
नवा पत्ता
त्याअन्वये जगन्नाथ प्लाझामधील काम पूर्ण होईपर्यंत सुमारे एक ते दीड महिन्यांच्या कालावधीसाठी डोंबिवली विभागाचे नागरिक सुविधा केंद्र ‘विराट मेन्शन, गोपाळ नगर, गांधी रोड, टिळक चौक, टायटन शोरूम मागे, डोंबिवली पूर्व’ येथे हलविण्यात येणार आहे. या तात्पुरत्या केंद्रातून कर भरणा, दस्तऐवज पडताळणी, प्रमाणपत्रे, नोंदी आणि अन्य नागरी सुविधा सेवा पूर्वीप्रमाणेच उपलब्ध राहतील, असे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे.
