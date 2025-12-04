मुलुंडमध्ये मुंबई काँग्रेसचे आंदोलन
मुलुंडमध्ये मुंबई काँग्रेसचे आंदोलन
मुलुंड, ता. ४ (बातमीदार) : मुलुंड स्थानकासमोर तयार केलेल्या एका मोठ्या कृत्रिम कचरापेटीत उतरून मुंबई काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी पीएपी प्रकल्प, धारावी पुनर्वसन प्रकल्प, कास्टिंग यार्ड, कबुतरखाना इत्यादी मुलुंडवर लादले जात आहे, असा आरोप करीत बुधवारी (ता. ३) मुलुंड रेल्वेस्थानकासमोर आंदोलन केले.
सदर प्रकल्पांसाठी मुलुंडमधील नागरिकांची समंती घेणे अथवा सूचना व हरकती मागवण्याबाबत कोणतीही प्रक्रिया केली गेली नाही. ज्या गतीने या प्रकल्पांना मंजुरी दिली, त्यामुळे आम्हाला भीती आहे की भविष्यातदेखील मुलुंड उपनगरावर पुन्हा असेच काही प्रकल्प लादले जातील. इमारत पुनर्विकासाचा धडाका आणि त्यात नागरी प्रकल्पांमुळे मुलुंडमध्ये वेगाने बांधकाम प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळेच मुलुंडमध्ये प्रदूषण वाढले असून, हवेची गुणवत्तादेखील घसरली आहे, असा दावा आंदोलनकर्त्यांनी केला.
मुंबई काँग्रेसचे सचिव राजेश इंगळे यांनी या आंदोलनाचे नेतृत्व केले. याप्रसंगी माजी नगरसेवक बी. के. तिवारी, मुंबई काँग्रेस सरचिटणीस डॉ. आर. आर. सिंग, उत्तम गीते, प्रवक्ते भारत सोनी, राकेश राघवन, संतोष सोनावणे, मनोज संसारे, अनिल सिंग, अरविंद यादव, धनलक्ष्मी नाडर, धर्मेश सोनी, राकेश नागर, विपुल गोगरी, निक्सन मार्सिलीन, आशिष होर, राकेश पांडे, सुनील जैन, भीमा रेड्डी, आदी पदाधिकारी आणि कॉंग्रेसचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.
