नगरपरिषद उपनिवडणुकीची प्रक्रिया वेगात
बदलापूर नगर परिषद उपनिवडणूक प्रक्रिया वेगात
बदलापूर, ता. ४ (बातमीदार) : कुळगाव बदलापूर नगर परिषदेसाठी महाराष्ट्र नगरपालिका निवडणूक नियम १९६६ नुसार स्थगित राहिलेल्या प्रभागांच्या उपनिवडणुकीचा कार्यक्रम जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी जाहीर केला आहे. या पाच जागांसाठीची प्रक्रिया आता वेगाने पुढे सरकत आहे. स्थगित राहिलेल्या प्रभाग क्रमांक ०५ ब, ०८ अ, १० ब, १५ ब, १७ अ या जागांसाठी निवडणूक टप्पे निश्चित करण्यात आले आहेत.
बदलापूरमधील निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून विश्वास गुजर, उपविभागीय अधिकारी (कल्याण विभाग) यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, निवडणुकीच्या टप्प्यांसाठी स्थानिक अधिकारी म्हणून कुळगाव बदलापूर नगर परिषद मुख्याधिकारी मारुती गायकवाड व तहसीलदार मुरबाड अभिजित देशमुख यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. नामनिर्देशन मागे घेण्याची अंतिम तारीख १० डिसेंबर, तर चिन्ह देऊन अंतिम अर्जांची प्रसिद्धी ११ डिसेंबरला होणार आहे. तर २ डिसेंबरला झालेले मतदान आणि २० डिसेंबरला होणारे मतदान या सगळ्या मतदानाची मतमोजणी बदलापूर पूर्वेकडील आदर्श विद्यामंदिर शाळेत होणार आहे.
निवडणुकीच्या कार्यक्रमात प्रत्येक टप्प्याचा वेळ व प्रक्रियेसाठी स्पष्ट निर्देश देत जिल्हाधिकारी कार्यालयाने निवडणूक यंत्रणेला आवश्यक सूचना दिल्या आहेत. स्थगित झालेल्या प्रभागांसह नगर परिषद कारभार सुरळीत करण्यासाठी ही निवडणूक महत्त्वाची ठरणार असून, प्रशासनाने संपूर्ण कार्यक्रमाची रूपरेषा प्रसिद्ध केली आहे.
निवडणूक टप्पा तारीख
नामनिर्देशन (अर्ज) मागे घेण्याची अंतिम मुदत १० डिसेंबर
चिन्ह देऊन अंतिम अर्जांची प्रसिद्धी ११ डिसेंबर
प्रत्यक्ष मतदान (पाच जागांसाठी) २० डिसेंबर
मतदानाची वेळ सकाळी ७:३० ते सायंकाळी ५:३०
मतमोजणीची तारीख २१ डिसेंबर (सकाळी १० वाजल्यापासून)